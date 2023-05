Pro D2: on connaît les affiches des barrages en vue de la montée en Top 14

Grenoble et Oyonnax sont directement qualifiés pour les demi-finales d'accession en Top 14 tandis qu'on connaît les affiches des barrages, à l'issue de la dernière journée de Pro D2 qui s'est disputée ce vendredi. Mont-de-Marsan recevra Agen et Nevers jouera Vannes.

La 30e et dernière journée de la phase régulière de Pro D2 a livré son verdict ce vendredi soir: Grenoble s'est qualifié pour les demi-finales, tandis qu'en bas de tableau Soyaux-Angoulème s'est sauvé in extremis avec le point de bonus défensif à Oyonnax.

Vainqueur de Vannes à domicile (27-24), Grenoble termine à la deuxième place du classement, loin derrière (à 24 pts) Oyonnax, court vainqueur de Soyaux-Angoulème (33-31) qui a marqué l'essai (transformé) du maintien à la 77e minute par Nicolas Martins. Derrière les deux équipes de tête directement qualifiées pour les demi-finales (20 mai), Mont-de-Marsan (3e), Nevers (4e), Vannes (5e) et Agen (6e) disputeront les barrages (11 et 12 mai). Mont-de-Marsan recevra Agen et Nevers accueillera Vannes.

Un promu direct, un barrage

Vendredi Mont-de-Marsan a dominé Rouen (47-17), Nevers à battu Montauban (48-13) et Agen, assuré de sa place parmi les six premiers avant la journée, s'est incliné à Béziers (41-14). En bas de classement, Carcassonne, malgré sa victoire bonifiée face à Provence Rugby (34-14), accompagnera la lanterne rouge Massy en nationale.

Le vainqueur de la finale, le 27 mai à Toulouse, sera promu en Top 14 et le perdant jouera un dernier match d'accession contre le 13e de Top 14.

Résultats de la 30e journée de Pro D2:

Mont-de-Marsan (bo) - Rouen 47 - 17

Oyonnax - Soyaux-Angoulême (bd) 33 - 31

Aurillac (bo) - Biarritz 38 - 12

Béziers (bo) - Agen 41 - 14

Colomiers (bo) - Massy 47 - 14

Nevers (bo) - Montauban 48 - 13

Carcassonne (bo) - Provence Rugby 34 - 14

Grenoble - Vannes 27 - 17