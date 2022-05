Pro D2: une finale entre Bayonne et Mont-de-Marsan pour la place en Top 14

La finale de Pro D2 verra s'affronter Bayonne et Mont-de-Marsan le week-en prochain à Montpellier. Le vainqueur jouera en Top 14 la saison prochaine.

Bayonne, contrarié dimanche pendant 50 minutes par une solide équipe d'Oyonnax, a fini par faire la différence (32-20), grâce notamment à 27 points inscrit par Gaëtan Germain, pour rejoindre Mont-de-Marsan en finale de Pro D2 dans une semaine à Montpellier. Le premier face au deuxième de la saison régulière: la logique du terrain a été respectée lors de ces demi-finales disputées sous la chaleur, qui ont quand même failli basculer en faveur des "challengers" dans les deux cas, surtout au Pays basque.

Sûrement pris par l'enjeu, l'Aviron s'en est sorti à l'usure dans un stade Jean-Dauger passé par toutes les émotions. Serein au coup d'envoi, frustré de jeu en première période, climatisé dix minutes après le retour des vestiaires, lorsque les joueurs de l'Ain ont compté jusqu'à douze points d'avance, puis soulagé de la réaction de ses favoris avant de finir survolté.

Les "Oyomen", en réussite dans les rucks lors d'un premier acte accroché et fermé, ont bien cru avoir fait le plus dur à la reprise en inscrivant deux essais par Rory Grice sur une combinaison derrière mêlée (41e) et surtout par leur pilier Thomas Laclayat, auteur d'une course tranchante et victorieuse sur 50 mètres, enrhumant d'une feinte au passage Maxime Lafage (12-20, 51e).

Pas trop le temps de douter

La chance des Basques, qui avaient viré en tête à la pause avec six points d'avance grâce à quatre pénalités de Germain, a été de réagir illico pour ne pas douter. Le sang neuf injecté par Yannick Bru a apporté un supplément d'âme et Sireli Maqala a récompensé cette révolte en finissant dans l'en-but (55e).

Déterminés, les Bayonnais ont insisté, mettant leurs adversaires régulièrement à la faute et logiquement, ils sont repassés devant. Germain y est d'abord allé d'une pénalité (61e) avant d'enfoncer le clou en étant à la conclusion d'une action née d'une récupération d'un ballon de Maqala, enchaînée par un relais bien senti de Denis Marchois (29-20, 69e). Oyonnax a bien tenté de réagir sur la fin mais les hommes de Joe El Abd ont perdu leurs dernières munitions et leurs dernières illusions quand Germain, auteur d'un quasi sans faute (8 sur 9), a passé l'ultime pénalité du match à trois minutes de la sirène.