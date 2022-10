Racing: Thibault Giroud ne viendra finalement pas

Thibault Giroud, le directeur de la performance du XV de France, s’était engagé avec le Racing 92 pour après la Coupe du monde 2023. Il ne rejoindra finalement pas le club francilien au sein du staff de Stuart Lancaster. En coulisses, le Racing a par ailleurs lancé les grandes manœuvres.

Le Racing 92 prépare sa révolution culturelle de la saison prochaine. Le club de Jacky Lorenzetti a officialisé, le 26 septembre dernier, l’arrivée de Stuart Lancaster (53 ans) à la tête du staff francilien en 2023. L’ancien sélectionneur du XV de la Rose quittera le Leinster pour tenter sa chance en Top 14. Depuis qu’il a donné son accord, pour un contrat de quatre ans, Lancaster multiplie les appels téléphoniques et les réunions en visio avec les dirigeants du Racing.

Le recrutement de la saison prochaine bat son plein. Et certains dossiers sont désormais finalisés comme celui de l’ailier international fidjien Vinaya Habosi, un élément jeune (22 ans) et très prometteur. D’autres renforts sont toujours d’actualité, notamment la piste menant à Josua Tuisova. Le centre ou ailier fidjien de Lyon a récemment reçu une proposition du Racing, bien placé dans ce dossier même s’il est aussi suivi par d’autres clubs. Il est acquis qu’il n’ira pas au Stade Français, où il a été proposé mais il n’intéresse pas le futur staff de Laurent Labit et Karim Ghezal.

A l’ouverture, Laurent Travers, futur président du directoire, et Stuart Lancaster travaillent discrètement et activement à trouver la perle rare. Comme indiqué voilà quelques semaines, le Racing rêve du All Black Beauden Barrett, mais pour le moment les discussions bloquent avec la fédération néo-zélandaise. Matthieu Jalibert, lui, s’est éloigné ces dernières semaines. L’ouvreur international français aux 17 sélections, sous contrat pour encore deux ans, n’a pas demandé sa libération. Et au Racing, on est aujourd’hui visiblement moins chaud que la saison dernière pour essayer de le faire venir. En l’état, l’Ecossais Finn Russell, que l’on annonçait sur le départ, pourrait être finalement prolongé. L’éventualité n’est pas (plus ?) exclue en interne.

Giroud n’ira pas au Stade Français

Et l’autre gros chantier concernera la constitution du staff. Qui seront les adjoints de Lancaster ? Les discussions ont débuté. Il se dit que Dimitri Szarzewski, en charge de la défense, et Philippe Doussy, qui s’occupe des skills, pourraient continuer. Pour Rory Teague, c’est encore flou. Lui aussi anglais, le responsable de l’attaque ne s’est engagé que pour un an l’été dernier. L’ancien manager de l’UBB ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir.

Le dossier chaud de ces derniers jours au Plessis-Robinson concernait Thibault Giroud. Le directeur de la performance des Bleus s’était engagé voilà quelques mois avec le Racing pour après la Coupe du monde. Avec un contrat de quatre ans à la clé. Ce ne sera finalement pas le cas, comme l’a officialisé le Racing ce vendredi après-midi. "Laurent Travers et Stuart Lancaster, nommés respectivement à partir de la saison 2023-2024 président du directoire et directeur du Rugby, avancent sur la construction du projet sportif du Racing 92 pour les prochaines saisons, indique un communiqué du club francilien. En collaborant avec Thibaut Giroud sur sa mise en place opérationnelle, il est apparu des divergences de méthodologie quant aux missions qui lui seraient confiées auprès de Stuart Lancaster. Ce constat a mené les deux parties à mettre fin à leur projet avec beaucoup de respect mutuel. Le Racing 92 souhaite le meilleur pour l’avenir à Thibaut Giroud, en particulier pour les futurs succès du XV de France."

Depuis deux semaines, une rumeur évoque un possible départ de Giroud au Stade Français, où son fils Kélyan évolue chez les Espoirs. Une "fake news". L’ancien bobeur de 48 ans, qui est aussi passé notamment par le football américain et l’athlétisme, ne rejoindra pas Laurent Labit et Karim Ghezal (qui signeront leur contrat la semaine prochaine). C’est une certitude comme nous l’ont fermement indiqué plusieurs interlocuteurs cette semaine. Le chantier du staff est loin d’être terminé au Racing…