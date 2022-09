Top 14: le Racing rêve de Beauden Barrett en 2023

INFO RMC SPORT - L’ouvreur international néo-zélandais Beauden Barrett, élu meilleur joueur du monde 2016 et 2017, a été proposé au Racing 92 pour 2023. Des discussions existent entre les deux parties. Au Racing, la réflexion sur le recrutement de la saison prochaine bat son plein, aussi bien pour les joueurs que pour le staff.

Ce sera l’un des feuilletons des semaines et mois à venir. D’ici la Coupe du monde 2023, le nom de nombreux internationaux étrangers, surtout néo-zélandais et australiens, ainsi que dans une moindre mesure d’éléments sud-africains, vont être régulièrement évoqués en France, comme en Angleterre et au Japon, les trois championnats en mesure d’attirer des stars planétaires dans quelques mois. Parmi elles, un nom attire particulièrement l’attention, celui de Beauden Barrett.

Le demi d’ouverture international néo-zélandais pourrait même devenir la tête de gondole du marché des mutations. Celui qui a été élu meilleur joueur du monde, deux années consécutives en 2016 et 2017, est logiquement courtisé dans le monde entier. Rentré au pays, plus précisément aux Blues, après un exil japonais, du côté des Suntory Sungoliath, le joueur de 31 ans pourrait opter pour une nouvelle aventure lointaine, cette fois en Europe, après la Coupe du monde 2023.

Selon les informations de RMC Sport, l’international aux 107 sélections a été proposé au Racing 92. Des discussions existent entre les deux parties, comme nous l’ont confirmé plusieurs sources. Peuvent-elle aboutir? C’est encore trop tôt pour le dire. Le club francilien n’est évidemment pas insensible à son profil et le président Jacky Lorenzetti se verrait bien réaliser un énorme coup, huit ans après avoir fait signer un certain Dan Carter. L’hypothèse est sur la table.

L’ouvreur, dossier prioritaire

Car le Racing est en pleine réflexion sur son recrutement. Aux ailes d’abord, où les CV du Clermontois Damian Penaud et du Fidjien du LOU Josua Tuisova circulent, et surtout au poste d’ouvreur pour 2023, au même titre que le RCT d’ailleurs. Finn Russell (29 ans), arrivé en 2018, est en fin de contrat. Officiellement, son avenir n’est pas tranché au Plessis-Robinson même si la tendance serait à un départ. Joueur génial mais pas forcément décisif sur les rencontres de phase finale, l’Ecossais suscite régulièrement des doutes sur ses capacités de "match-winner".

Les grandes manœuvres ont bel et bien débuté au Racing qui va devoir sortir le chéquier mais aussi les bons arguments sportifs pour mener à bien une possible arrivée de Beauden Barrett. Si l’affaire venait à capoter, le club du 92 pourrait étudier une autre option, en France cette fois, en se penchant plus concrètement sur l’avenir de Matthieu Jalibert. Détail important: l’ouvreur de l’Union Bordeaux-Bègles, que l’on dit plus isolé depuis les départs estivaux de Thierry Paiva, à La Rochelle, et surtout de Cameron Woki… au Racing, est sous contrat jusqu’en 2025. L’international de 23 ans aux 17 sélections, qui aurait d’ailleurs récemment changé d’agents, avait déjà suscité un intérêt des Ciel et Blanc l’an dernier avant qu’il ne prolonge finalement dans de très bonnes conditions.

Qui aux commandes du staff ?

Le dernier point, encore peut-être plus essentiel, concerne l’encadrement technique. L’identité du prochain manager n’est pas encore arrêtée. Laurent Travers va-t-il vraiment prendre de la hauteur et s’éloigner du terrain? Le flou demeure. "C’est toujours d’actualité, il est amené à devenir président à terme du Racing 92, avait confirmé Lorenzetti dans le Super Moscato Show en mai dernier. Dans un délai assez proche, on va commencer à penser à un successeur pour Laurent".

La réflexion a effectivement avancé en coulisses. Comme révélé début juillet par RMC Sport, l’Anglais Stuart Lancaster plait aux dirigeants franciliens. Mais, selon plusieurs sources, il n’est pas exclu que Travers conserve ses fonctions une saison de plus. Rien ne serait encore tranché. Et de ce choix capital pourrait découler une bonne partie du recrutement du Racing.