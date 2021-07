Rouen: "J’ai eu envie de me lancer", Serge Betsen raconte son arrivée dans le staff

L’ancien troisième ligne des Bleus, Serge Betsen (47 ans, 63 sélections), sera entraîneur de la défense de Rouen (Pro D2) pour les deux prochaines saisons. Il va quitter Londres pour se lancer dans une nouvelle carrière en France. Explications pour RMC Sport.

Serge Betsen, vous intégrez le staff de Rouen (Pro D2) comme entraîneur de la défense. Pourquoi et comment cela s’est-il fait ?

C’est le début d’une nouvelle aventure. Après avoir arrêté ma carrière (en 2012), j’avais entraîné durant un an et demi la défense des London Scottish. Puis j’ai voulu à nouveau initier les enfants au rugby, notamment dans une école à Londres. C’est une activité que je mène depuis dix ans. Mais c’est vrai que j’avais envie de passer à l’échelle supérieure.



Y pensiez-vous depuis longtemps ?

Cela ne me démangeait pas, mais ça fait partie des choses que je souhaitais faire. J’ai souvent été sollicité pour entraîner depuis la fin de ma carrière de joueur, mais je n’ai jamais franchi le pas. J’ai refusé ces sollicitations pour me reposer et passer du temps en famille. Je voulais voir mes enfants grandir. Et quand cette proposition est arrivée, j’ai eu envie de me lancer. J’ai voulu m’essayer à ce rôle.





Pour le grand public, vous étiez un défenseur impressionnant, notamment avec le XV de France. C’est aussi cela que vous voulez inculquer aux joueurs de Rouen ?

En tant que coach, je ne veux pas du tout parler de moi et de ce que j’ai fait par le passé. Les joueurs sont là pour vivre à 300% leur passion et mon rôle sera de les accompagner et d’apporter mon expérience. Mais mon nom et ce que j’ai fait, tout ça sera mis de côté pour parler du club et de la région. Je ne suis pas le responsable de cette équipe. Nicolas Godignon est mon supérieur hiérarchique. L’idée est de travailler avec ce staff qui vient d’être nommé et que cela soit bénéfique pour les joueurs et le club.

Vous vous connaissiez bien avec Nicolas Godignon ?

Non, du tout. J’ai suivi à distance son parcours de joueur puis de coach à Brive puis à Pau. Il m’a rappelé qu’on avait joué un match ensemble en équipe de France, a priori un France-Ecosse en moins de 18 ans.

Avec cette arrivée à Rouen, l’idée est-elle de lancer pleinement votre carrière d’entraîneur en France ?

Oui, c’est ça. Je veux mettre en avant tout ce que j’ai appris lors de la première partie de ma retraite professionnelle et mettre en application tout ce que j’ai vécu. Nous n’avons pas encore parlé d’objectifs avec Godignon, l’idée sera déjà de se stabiliser en Pro D2. Mais nous n’avons pas encore défini les contours de manière concrète.