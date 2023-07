Rugby: grosse tuile pour l'Australie, le capitaine Allan Alaalatoa forfait pour la Coupe du monde 2023

Sortie sur blessure lors de la défaite contre la Nouvelle-Zélande samedi, le pilier droit Allan Alaalatoa souffre d'une rupture du tendon d'Achille. Capitaine en l'absence de Michael Hooper, il ratera le Mondial en France.

C'est un gros coup dur pour les Wallabies. Victime d'une rupture du tendon d'Achille, le pilier droit Allan Alaalatoa ne disputera pas la prochaine Coupe du monde en France (8 septembre-28 octobre 2023). Capitaine en l'absence de Michael Hooper, actuellement touché à un mollet, il s’est gravement blessé lors de la lourde défaite subie contre la Nouvelle-Zélande (38-7), samedi, qui a permis au passage aux All Blacks de remporter leur quatrième Rugby Championship consécutif, leur vingtième au total.

L'Australie pas épargnée par les blessures

Après une mêlée écroulée, le joueur qui évolue au sein de la franchise australienne des Brumbies est resté au sol plusieurs minutes au sol avant d’être évacué par la voiturette médicale. Le sélectionneur australien Eddie Jones s’était montré extrêmement inquiet au coup de sifflet final : "C’est une blessure assez grave. C’est probablement le tendon d’Achille..."

Le verdict médical a confirmé la mauvaise nouvelle ce dimanche. Alaalatoa, 29 ans, devra prochainement subir une opération et manquera donc le Mondial, qui verra son pays affronter la Géorgie (9 septembre), les Fidji (17 septembre), le pays de Galles (24 septembre) et le Portugal (1er octobre) dans le groupe C.

La blessure de l’autre pilier droit de cette sélection, Taniela Tupou, est également une mauvaise nouvelle pour les Wallabies. Le "Thor" australien, qui revenait lui-même d’une blessure au tendon d’Achille contractée en novembre 2022, est sorti touché aux côtes face à la Nouvelle-Zélande. La gravité de la blessure n’est pas encore connue.