Rugby: pour la première fois, un test-match masculin sera arbitré par un quatuor 100% féminin

L'arbitre écossaise Hollie Davidson entrera dans l'histoire lorsqu'elle dirigera un quatuor arbitral entièrement féminin lors du match international masculin de rugby à XV entre le Portugal et l'Italie le 25 juin, a annoncé ce lundi la Fédération internationale de rugby. Davidson aura pour arbitres assistantes l'Anglaise Sara Cox et la Française Aurélie Groizeleau, tandis que l'Anglaise Claire Hodnett sera en charge de visionner les ralentis TV du match qui se déroulera à Lisbonne.

Ce sera la première fois qu'une équipe entièrement féminine prendra en charge un test-match masculin et la première fois qu'une femme arbitre dirigera une équipe masculine (l'Italie) disputant d'ordinaire le Tournoi des Six nations.

"Un immense honneur et une réussite dont je suis fière"

Davidson est devenue la première arbitre féminine professionnelle à plein temps du rugby union écossais en 2017. Elle a pris en charge quatre matches masculins dans le United Rugby Championship et a également arbitré en Challenge européen. "Être la première femme à arbitrer une équipe masculine issue des Six Nations est un immense honneur et une réussite dont je suis fière", a réagi Hollie Davidson.

"L'annonce d'aujourd'hui témoigne de l'énergie et de l'implication qui ont été développées chez les femmes arbitres dans le monde entier et illustre les nombreuses voies disponibles pour les femmes et les filles qui veulent s'impliquer dans ce grand sport", a souligné le président de World Rugby, Sir Bill Beaumont.