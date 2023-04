Top 14: l'international gallois Ross Moriarty s’engage à Brive

L'international gallois Ross Moriarty (28 ans) s'est engagé ce vendredi en tant que joker médical à Brive pour la fin de saison, puis signera ensuite jusqu'en 2025, a annoncé le club corrézien.

L’international gallois Ross Moriarty (56 sélections) débarque au CAB. Il arrive à Brive en tant que joker médical de Tevita Ratuva, absent jusqu’à la fin de la saison. Le troisième ligne de 28 ans, passé par Gloucester (2012-2018) et les Dragons (depuis 2018), s’engagera ensuite en Corrèze pour une durée de deux ans.

Sur le site du club, le Gallois s’exprime pour la première fois : "Je suis heureux d’annoncer que je me suis engagé avec le CA Brive et que je pourrai défendre les couleurs du club pour cette fin de saison et les suivantes, a commenté le Gallois. Je suis impatient d’arriver en cette fin de semaine et de me mettre immédiatement au service de l’équipe pour ces cinq derniers matchs."

Le CAB compte sur la puissance de Moriarty

Le staff du CA Brive espère pouvoir s’appuyer sur sa puissance et ses qualités de porteur de balle, lui qui peut évoluer troisième ligne centre ou troisième ligne aile. Moriarty quitte une formation qui était elle-même dans la difficulté : avec les Dragons, il n’a gagné que 3 matchs sur 19 cette année. Et il n’a plus connu la victoire depuis le 29 octobre dernier.

Le club briviste, qui n'a remporté que 5 de ses 21 matchs, est aujourd'hui lanterne rouge du Top 14. Il compte 9 points de retard sur Perpignan, l'avant-dernier.