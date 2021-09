Top 14 : Toulouse conforte sa place de leader en s'imposant à Montpellier

En double infériorité numérique dans les cinq dernières minutes, le Stade Toulousain s'est montré solide pour aller chercher une troisième victoire consécutive à Montpellier (15-17) et garder sa place de leader.

Rien ne les arrête : même en maîtrisant mal leur fin de match, les Toulousains ont conforté leur place en tête du Top 14 de rugby en enchaînant un troisième succès (17-15) samedi à Montpellier, qui a chuté pour la première fois. Le champion de France et d'Europe, qui a failli se faire rejoindre sur le fil par son adversaire du soir, conserve seul la tête et compte désormais après cette rencontre de la 3e journée trois points d'avance sur un trio composé de Lyon, Brive et Castres.



Les Toulousains ont confirmé leur froide supériorité après les succès à La Rochelle et devant Toulon et poursuivent leur inexorable marche en avant entamée en 2019. Montpellier, qui a arraché le bonus défensif, connaît sa première défaite de la saison et retombe au milieu du classement, à la 7e place.

Un réalisme froid de la part des Toulousains

Le MHR, cornaqué par Philippe Saint-André depuis janvier, a encore du travail pour pleinement renaître de ses cendres après une saison passée au bord de la relégation. De son côté, Toulouse a fait preuve d'un rare réalisme pour gérer le match et exploiter sa première occasion dès la première minute. A la suite d'un ballon récupéré dans les 22 mètres héraultais, le demi d'ouverture international Romain Ntamack a inscrit le premier essai et placé son équipe en tête (0-7).



Solide en défense, plutôt discipliné et efficace dans les rucks, l'équipe d'Ugo Mola a bien contrôlé des Montpelliérains déterminés, désireux de dynamiser le jeu, mais trop imprécis pour concrétiser leurs occasions en première période. Comble de malchance, le MHR a perdu dès le premier quart d'heure son demi de mêlée géorgien Gela Aprasidze, visiblement touché à l'épaule et remplacé par l'inexpérimenté Martin Doan.



Peu après la reprise, le Stade Toulousain a ajouté un second essai par le centre Lucas Tauzin (49e), puis gonflé son avantage par une pénalité de Thomas Ramos pour mener largement (3-17). Réduit à 13 à cinq minutes de la fin, à la suite d'une carence de piliers, Toulouse a concédé un second essai par l'ailier Vincent Rattez (76e), après celui marqué 10 minutes plus tôt par le demi de mêlée Martin Doan, et vu revenir le MHR revenir à deux points (15-17). Heureusement pour lui, le nouveau buteur italien de Montpellier Paolo Garbisi a manqué la transformation de l'égalisation, permettant aux Stadistes d'empocher les quatre points de la victoire.