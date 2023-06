Affaire Haouas: "Nous ne le laisserons pas tomber", assure Mohed Altrad, président de Montpellier

Mohed Altrad, président du MHR où évoluait cette saison Mohamed Haouas, a assuré à France 3 Occitanie ne pas vouloir laisser tomber son joueur malgré sa condamnation à un an de prison ferme pour violences conjugales.

Malgré la condamnation à un an de prison ferme (sans maintien en détention) pour Mohamed Haouas, coupable de violences conjugales, le président du MHR ne souhaite pas enfoncer son joueur, en fin de contrat cet été à Montpellier. "Nous ne le laisserons pas tomber", a indiqué Mohed Altrad à France 3 Occitanie.

Altrad est habitué des affaires extra-sportives de son joueur, régulièrement impliqué dans des affaires en dehors des terrains. "On est allé le chercher plusieurs fois au poste. La dernière fois, c'est Yacouba Camara qui s'en est chargé", avoue-t-il même sans problème.

"On ne laissera pas tomber au moins humainement"

Si Haouas a été lâché par le XV de France et le club de Clermont, qu'il devait rejoindre cet été, il lui reste donc du soutien du côté du MHR, où il a été formé et fait jusqu'ici toute sa carrière professionnelle.

"Je ne sais pas ce que cela veut dire exactement car on ne sait pas ce que le juge d’application des peines va décider, a ajouté Altrad. Est-ce qu’il aura un bracelet électronique ? Est-ce qu’il pourra s’entrainer ? Jouer ? On ne laissera pas tomber au moins humainement. On verra par la suite ce que cela veut dire précisément."