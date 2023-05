Top 14: Clermont a tranché, Haouas ne portera pas les couleurs de l’ASM après sa condamnation pour violences conjugales

Condamné à un an de prison ferme pour violences conjugales, Mohamed Haouas ne "pourra pas porter" les couleurs de l’ASM Clermont Auvergne, avec qui il s’était engagé à partir de la saison prochaine.

La première conséquence de la décision du tribunal de Montpellier ne s'est pas faite attendre. Peu de temps après l’annonce de sa condamnation à un an de prison ferme pour violences conjugales (sans maintien en détention), l’ASM Clermont-Auvergne a annoncé son intention de ne pas faire jouer Mohamed Haouas.

"Par son comportement, Mohamed Haouas se met en totale opposition avec notre identité et nos convictions, et en l’état des éléments dont nous disposons, il ne pourra pas porter, sur le terrain, les couleurs de notre club", écrit le club dans un communiqué.

Le tribunal de Montpellier a condamné le rugbyman à un an de prison ferme, sans mandat de dépôt et avec une peine aménageable. Champion de France en titre avec Montpellier et joueur du XV de France, Haouas était jugé en comparution immédiate pour des faits de violences conjugales survenus vendredi dernier. Il a reconnu avoir frappé son épouse en pleine journée devant de multiples témoins et les caméras de vidéosurveillance, dans un centre commercial de Montpellier.

La procureure avait requis 18 mois de prison ferme au total

La procureure avait requis deux ans d’emprisonnement, dont un an assorti d’un sursis probatoire avec obligation de soins et un stage sur les violences conjugales. Elle avait également demandé la révocation de six mois de sursis prononcés pour une précédente affaire de cambriolages, soit 18 mois de prison ferme au total, et le maintien en détention de l'actuel joueur du MHR.

Haouas a été interpellé en centre-ville de Montpellier vendredi après-midi. Selon le rapport de synthèse, il a été embarqué de force dans la voiture de la police après avoir frappé sa femme, qui était en pleurs. Il a alors déclaré aux policiers qu'il avait surpris son épouse en train de fumer et qu'il a voulu la ramener de force. Sur les images de vidéosurveillance, Haouas arrive en courant, fait un croche-pied à sa compagne et la gifle au niveau du visage avant de la tirer de force vers l'extérieur du centre commercial et de l'emmener de manière violente à un parking, à 800 mètres plus loin.

"Ça fait 10 ans que l’on se connaît. Elle ne fumait pas au départ. Elle voulait travailler, moi je préfère qu’elle ne travaille pas car j’ai un bon salaire, a assuré Haouas lors de son audition ce mardi. Elle a le droit de fumer, elle est libre, je ne lui interdis pas, je ne suis personne pour lui dire. Elle ne m’a pas dit la vérité, c’est ça le problème. J’ai imaginé des choses car elle m’a menti sur la cigarette. J’ai eu peur qu’elle me trompe. J’ai eu des doutes, je me suis fait des films."

Le 12 mai dernier, pour des faits remontant au 1er janvier 2014, à l'issue du réveillon de la Saint-Sylvestre, le parquet avait requis une peine de deux ans de prison avec sursis, avec un délibéré attendu le 30 juin. Un an plus tôt, en février 2022, il avait été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour des cambriolages, également en 2014.