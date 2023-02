Bayonne-Stade Français: "Tout le monde sait qu'il est de Biarritz...", Quesada charge l'arbitre

Après la défaite du Stade Français à Bayonne samedi lors de la 18e journée de Top 14 (29-26), Gonzalo Quesada s'en est pris à Vivien Praderie, l'arbitre de la rencontre. L'entraîneur parisien est agacé par certaines décisions arbitrales.

Gonzalo Quesada a la défaite difficile. Battu par Bayonne ce samedi lors de la 18e journée de Top 14 (29-26), l'entraîneur du Stade Français a semblé agacé par certaines décisions arbitrales de Vivien Praderie, l'arbitre de la rencontre. Et l'Argentin n'a pas manqué de le faire savoir.

"Ce qui s’est passé est presque scandaleux ! Il y a eu beaucoup de choses que nous n’avons pas comprises. C’est difficile d’arbitrer quand on a grandi au Pays basque et qu’on connaît l’ambiance à Bayonne comme M.Praderie. On sait que c’est difficile de ne pas se laisser influencer, a pesté Quesada en conférence de presse. Maintenant, ne pas sortir un carton jaune après les 5-6 fautes (bayonnaises) d’affilée et après leur donner la pénalité à la fin pour un joueur à nous qui ne sort pas du plaquage, alors que ce n’est pas le cas, et que cela décide du résultat du match. C’est dur et injuste."

"Il a fait la bise à tous les joueurs biarrots"

Face à des Bayonnais invincibles à Jean-Dauger (neuf victoires en autant de matchs), le Stade Français a manqué l'occasion de se rapprocher de Toulouse, battu par Toulon dans la soirée (17-6). Mais le revers parisien ne dépend pas que des joueurs selon Gonzalo Quesada. "On savait que ce serait dur pour Vivien. Je le connais, j’ai entraîné Biarritz. Il fait la bise à tous les joueurs biarrots, poursuit l'entraîneur du Stade Français. Il sait que tout le monde dit qu’il est de Biarritz et le faire venir arbitrer ici à Bayonne était compliqué pour lui. La dernière fois que nous avons perdu à Bayonne, il y a deux ans, je vous laisse deviner qui arbitrait. Il n’y avait pas grand-chose à voir mais c’est dur. Aujourd’hui, la défaite ne dépend pas que de nous et je ne peux pas me taire."