Bayonne – Toulouse : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

Pour les 14 équipes du Top 14, c’est déjà la reprise. En ouverture, Toulouse se déplace sur la pelouse de Bayonne. Ensemble, détaillons comment suivre cette première affiche.

Ce premier duel de la saison entre Bayonne et Toulouse est à suivre ce vendredi 18 août dès 21 heures 05 sur les antennes de CANAL+.

Regardez Bayonne - Toulouse Profitez de l'offre Canal+ C'est le moment de craquer pour l'offre Canal+ pour voir tout le Top 14 ! Je craque

Comme depuis plusieurs années, le groupe CANAL reste fidèle à ses engagements vis-à-vis du Top 14. Pour cette nouvelle année, CANAL+ reste le diffuseur officiel du championnat de France de rugby.

Bayonne – Toulouse : Le match d’ouverture de la saison

Tenant du titre, Toulouse aura le privilège de démarrer cet exercice 2023 / 2024. Pour leur premier match de la saison, les joueurs du Stade Toulousain se déplacent sur la pelouse de Bayonne, pour l’un des deux derbys du Sud-Ouest de cette première journée. Vainqueur de trois des quatre derniers championnats, Toulouse attaque de nouveau cet exercice 2023 / 2024 dans la peau d’un des plus sérieux prétendants au titre, au même titre que La Rochelle. Pour ce début de saison, les Stadistes devront composer sans Romain Ntamack, blessé à un genou et forfait pour la prochaine Coupe du Monde. En face, les joueurs Toulousains retrouveront Bayonne qui a terminé le précédent exercice dans le ventre mou du classement, à la huitième place. A domicile, les Bleus et Blanc espèrent lancer leur saison avec une première victoire au compteur.

Comment suivre Bayonne – Toulouse ?

Ce premier match de la saison de Top 14 entre Bayonne et Toulouse est à suivre sur l’un des canaux du groupe CANAL+. Pour pouvoir suivre la rencontre dans les meilleures dispositions, il faudra donc opter pour un abonnement. Et pourquoi pas à l’offre CANAL+ Sport, actuellement accessible pour 25,99 euros par mois et sans engagement de durée. Une offre grâce à laquelle vous pourrez accéder à l’intégralité des chaînes de CANAL+ en plus des diffusions d’Eurosport ou de beIN SPORTS. Résolument tournée vers le sport, cette offre permet aussi d’accéder au meilleur du cinéma de CANAL+ ainsi qu’à de nombreux documentaires ou séries TV.

Cliquez ici pour profiter de l’offre

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.