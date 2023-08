Calendrier Top 14 Rugby : où voir les matchs de rugby de la saison 2023 – 2024

A la mi-août, le Top 14 de Rugby reprend ses droits. Voyons ensemble comment suivre les matchs de cette nouvelle saison 2023 / 2024.

Près de deux mois jour pour jour après le dernier match de la saison précédente et la victoire du Stade Toulousain face à La Rochelle en finale, les 14 équipes de l'élite se retrouvent avec pour ambition d’aller le plus loin possible.

Vainqueur de 4 des 5 derniers titres, le Stade Toulousain partira à nouveau avec la pancarte de favori, aux côtés de La Rochelle qui a été à quelques secondes de décrocher le titre de champion de France et un doublé historique Top 14 / Coupe des Champions. Mais Romain Ntamack en avait décidé autrement. Pour cette reprise, les joueurs se retrouvent sur les pelouses du Top 14 à compter du 18 août prochain pour le lancement de la saison avec la première affiche qui mettra aux prises Toulouse à Bayonne. Pour cette année de Coupe du Monde, le calendrier de la saison sera modifié entre la troisième et la quatrième journée.

Le calendrier du Top 14 de Rugby est déjà disponible !

Avant le lancement de la saison, le calendrier de cet exercice 2023 / 2024 avait déjà fuité. Et dès la première journée, les affiches seront nombreuses. Demi-finalistes lors de la précédente édition, Bordeaux Bègles et le Racing 92 se retrouvent sur la pelouse de l’équipe francilienne.

A l’occasion du Boxing Day du samedi 30 décembre 2023, les fans de rugby se retrouvent avec un remake de la finale de l’an passé. A domicile, le Stade Rochelais recevra le Stade Toulousain. L’an dernier, les joueurs de La Rochelle avaient largement dominé leurs homologues Toulousains à l’occasion du match joué à domicile. Mais au retour, ils avaient perdu. Le match retour, programmé entre les deux équipes lors de la vingt-cinquième journée, devrait avoir lieu au début du mois de juin 2024. Après les 26 rencontres de saison régulière, les 8 équipes encore en lice pour décrocher le titre se retrouveront. D’abord pour les barrages les 14, 15 ou 16 juin puis en demi-finale à Bordeaux quelques jours plus tard. La grande finale sera quant à elle programmée le 28 ou 29 juin prochain au Stade Vélodrome de Marseille. A noter qu’en raison de la Coupe du Monde de rugby 2023 qui se tiendra en France, le championnat sera interrompu entre les troisièmes et quatrièmes journées. Soit du samedi 2 septembre 2023 au dimanche 29 octobre 2023. Une interruption qui ne devrait pas profiter aux plus grosses écuries, forcément mieux représentées parmi les sélections nationales.

Chaine Top 14 : comment voir le Rugby pour la saison 2023 - 2024 ?

Pour suivre cette nouvelle saison 2023 / 2024, rendez-vous est à nouveau pris avec CANAL+. Lors du dernier appel d’offre, la chaîne a remporté l’intégralité des lots, s’adjugeant la possibilité d’être le diffuseur exclusif de la compétition. Ainsi, les téléspectateurs pourront retrouver l’ensemble des rencontres du championnat français sur CANAL+ jusqu’en 2027. Pour cette nouvelle saison qui démarre, le schéma reste donc le même, à savoir un match diffusé par CANAL+ Sport le vendredi soir. Le premier match du samedi après-midi, devrait, en principe être diffusé sur CANAL+. Les matchs suivants, en fin d’après-midi, seront quant à eux proposés via deux canaux distincts : Rugby + et CANAL+ Sport. Enfin, le dernier duel de la journée qui sera bien souvent la plus belle opposition de la journée, sera proposé en prime time sur les antennes de CANAL+, chaque dimanche à partir de 21 heures. A noter que cette programmation est susceptible de modifications au cours de l’année. L’ensemble des matchs à élimination directe sera également proposé par CANAL+. Jusqu’à la finale qui se déroulera à la fin du mois de juin au Stade Vélodrome de Marseille.

