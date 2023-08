Castres – Pau : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

Suite du Top 14 ce samedi avec plusieurs rencontres au programme. Parmi les duels attendus, Pau se déplace sur la pelouse de Castres. Voyons tout de suite les modalités pour suivre la rencontre en direct.

Pour suivre ce derby du sud-ouest entre Castres et Pau, rendez-vous ce samedi dès 18 heures 10 sur les antennes de CANAL+ ou de CANAL+ Sport.

Comme l’an dernier, le groupe CANAL+ sera le diffuseur exclusif du Top 14 pour l’intégralité de la saison 2023 / 2024.

Castres – Pau : Un deuxième derby 100 % sud-ouest dans cette première journée !

Si dans l’hexagone le monde de l’ovalie penche du côté du sud-ouest, cette première journée offre un exemple parfait. Car outre ce duel entre Castres et Pau, les yeux seront aussi rivés sur le duel entre Bayonne et Toulouse en ouverture du championnat. Pour Castres comme pour Pau, les objectifs seront probablement plus axés sur le maintien que le haut du classement. Si Castres a été champion en 2018 puis à nouveau finaliste malheureux en 2022 face à Montpellier, le club sudiste a été en difficulté la saison passée avec une neuvième place en fin de saison. De son côté, Pau a terminé l’exercice à la douzième position avec un bilan de 10 victoires, 1 nul et 15 défaites. Pourtant, malgré une saison difficile, les joueurs de Pau avaient parfois su s’exprimer dans des matchs compliqués comme en atteste la victoire acquise sur la pelouse de La Rochelle en début de saison.

Comment suivre Castres – Pau ?

Pour celles et ceux qui souhaitent suivre cette première affiche entre Castres et Pau, il faudra disposer d’un abonnement à CANAL+. Et parmi les nombreuses offres disponibles, l’offre CANAL+ Sport. Pour 25,99 euros par mois et avec 24 mois d’engagement, vous pourrez accéder à l’intégralité des diffusions de la chaîne, que ce soit pour suivre du sport, des séries TV, du cinéma ou encore des documentaires. Cerise sur le gâteau, cet abonnement vous permet d’accéder à d’autres chaînes comme Eurosport ou encore beIN SPORTS. Pratique pour suivre toujours plus de sport en direct.

