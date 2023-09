Clermont - La Rochelle : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Suite et fin de la troisième journée de Top 14 ce samedi soir. Parmi les deux dernières affiches, Clermont accueille La Rochelle. Ici, on vous donne l’ensemble des détails pour suivre la rencontre.

Cette affiche de la troisième journée entre Clermont et La Rochelle est à suivre ce samedi dès 21 heures 05 sur les antennes de CANAL+.

Comme depuis plusieurs saisons, la chaîne cryptée est le diffuseur officiel et exclusif du Top 14 de rugby dans l’hexagone.

Duel entre deux emblématiques du Top 14

Ce match de la troisième journée entre Clermont et La Rochelle, c’est avant tout un duel entre deux clubs emblématiques du Top 14. Finalistes malheureux l’an dernier, les joueurs de La Rochelle abordent cette saison avec l’esprit revanchard. Lors de la première journée, La Rochelle était venu s’incliner sur la pelouse de Montpellier sur le score de 26 à 15 avant de remporter sa deuxième rencontre à domicile face à Lyon (35-14).

De son côté, Clermont a connu le même parcours, à savoir une victoire à domicile face à Perpignan lors de la deuxième journée et une défaite à l’extérieur sur la pelouse d’Oyonnax en ouverture de championnat. Dans ces deux matchs, l’écart de score a été très important avec une victoire 38 à 14 et une défaite concédée sur le score de 36 à 17. Avant cette troisième journée, Clermont est huitième avec 5 points tandis que La Rochelle s’affiche onzième avec 4 unités.

Comment suivre Clermont – La Rochelle ?

Pour celles et ceux qui souhaitent suivre ce match en direct entre Clermont et La Rochelle, on vous conseille de souscrire à l’abonnement CANAL+ Sport. En ce moment, le groupe CANAL propose cet abonnement au tarif promotionnel de 25,99 euros par mois pendant 24 mois. Grâce à cette offre, vous pourrez suivre l’intégralité de la saison de Top 14 mais aussi d’autres compétitions sportives comme la NBA, la Premier League, la Série A, la Bundesliga, la Liga ou encore quelques rencontres de Ligue 1 Uber Eats. En plus des chaînes CANAL+, cet abonnement vous permet d’accéder à beIN SPORTS ou Eurosport.

