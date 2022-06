Clermont: "Objectif, une étoile sur le maillot d'ici 2025", annonce Jean-Michel Guillon, président de l'ASM

Septième du Top 14 à l'issue d'une saison où elle a manqué de constance, l'ASM Clermont a été éjectée des phases finales pour la deuxième fois seulement sur les dix dernières années. Malgré la perte de son emblématique charnière Morgan Parra-Camille Lopez, le club auvergnat se veut ambitieux pour l'avenir. Son président Jean-Michel Guillon l'a affirmé haut et fort, ce jeudi, lors d'une conférence de presse, l'objectif, c'est de lutter pour le titre en Top 14 et gagner la Coupe d'Europe dans les trois ans.

Jean-Michel Guillon, quel bilan tirez-vous de la saison écoulée?

C'est une déception du point de vue de notre place. Nous ne faisons pas partie de la fête des phases finales. Cela ne correspond pas à nos standards.

Comment l'analysez-vous?

Je ne me cache pas derrière mon petit doigt. On n'a pas rempli les objectifs. Mais quand je me mets à la place de Jono (Gibbs) avec lequel je partage cette responsabilité, je me dis, il est arrivé, a récupéré une équipe, et son président lui a dit qu'il n'y avait pas de possibilité de recrutement. Il n'avait pas son équipe et son staff complètement constitués. La saison prochaine, les conditions seront différentes.

Vous avez également expliqué qu'il fallait que votre équipe retrouve une âme dans toutes les lignes...

Les supporters, nos partenaires l'ont aussi constaté : quand on perd une grande partie de nos matches à l'extérieur (seulement deux victoires à Montpellier et Biarritz, NDLR), contre des équipes qui ne sont pas du niveau de l'ASM, pour moi, on n'a pas fait preuve de caractère et on n'a pas démontré l'âme de l'ASM.

C'est donc ce que vous avez voulu combler dans le recrutement pour la saison prochaine?

Le recrutement doit nous permettre de redonner du caractère et de l'expérience dans toutes les lignes. Les joueurs de l'ASM sont à la fois des joueurs de rugby et des hommes. C'est cette combinaison-là que nous avons recherché dans la constitution de l'équipe de l'an prochain à travers les recrutements que nous avons réalisés.

Ce recrutement est plus conséquent que lors des deux dernières saisons. On a eu une ouverture, la contrainte moindre du salary cap. Le recrutement va se faire en deux phases. La première, celle d'aujourd'hui, a pour objectif de renforcer le leadership avec des joueurs expérimentés. Cela va nous permettre de donner de l'assise à l'équipe et le caractère dont on a besoin si on veut prétendre au Bouclier de Brennus et à l'étoile.

Quels sont les objectifs du coup pour la saison à venir?

L'objectif est clair, on est l'ASM. L'objectif c'est le titre en Top 14 en premier. L'ambition est là. Mais quand on est président de l'ASM, on ne pense pas qu'au Bouclier. On a toujours dans un coin de la tête, l'Europe et la Champions cup. Pour moi c'est le deuxième objectif que j'ai fixé à l'équipe. De façon très clair, l'objectif c'est une étoile sur le maillot d'ici 2025. Cela nous donne trois ans. Mais si on peut le faire avant, on le fera.

Ce discours ambitieux vient en réponse à ceux qui disaient que l'ASM était un peu déclassée dans la hiérarchie?

On est dans un environnement passionnel. En tant que président, on m'a dit que nous n'avions pas d'ambition. Qu'il n'y avait pas de recrutement. Il y a un contexte que j'ai expliqué, avec le salary cap. Cette année, on reprend une bouffée d'oxygène qui nous permet d'effectuer un recrutement. On a donc les moyens de notre ambition. Dès l'an prochain, on aura les moyens de notre ambition.

Le recrutement de l'ASM:

Le club a officialisé ce matin le recrutement de sept nouveaux joueurs. Loïc Godener (3e ligne, Stade Français), Anthony Belleau (ouvreur, Toulon), Jules Plisson (ouvreur, La Rochelle), Julie Hériteau (centre, Toulon), Irae Simone (centre, AUS, Brumbies), Alex Newsome (centre, AUS, Waratahs), Bautista Delguy (ailier, ARG, Perpignan). D'autres joueurs pourraient arriver "en cas d'opportunités". Cela pourrait notamment concerner le poste de pilier dans la mesure où Peni Ravai ne devrait plus être autorisé à jouer pour un problème aux cervicales.

Le staff autour de l'entraîneur en chef Jono Gibbs évolue également avec l'arrivée comme coach de la défense de Jared Payne en provenance de l'Ulster. Référent de ce secteur de jeu jusqu'à présent, Benson Stanley sera adjoint en charge des skills. Julien Ledevedec (Provence rugby) arrive lui pour s'occuper de la touche.