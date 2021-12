Clermont: Vili et Falatea ont donné leur accord à l’UBB

Les Clermontois Tani Vili et Sipili Falatea ont tous les deux donné leur accord, mardi, aux dirigeants de l’UBB, qu’ils rejoindront en fin de saison.

Tani Vili et Sipili Falatea vont bel et bien s’en aller. Courtisés depuis plusieurs semaines par l’Union Bordeaux-Bègles, le centre prometteur de 21 ans et le pilier international (24 ans, deux sélections cet été en Australie) ont finalement tranché. Selon les informations de RMC Sport, les deux joueurs ont donné leur accord au président Laurent Marti mardi soir. Ils se sont engagés respectivement pour trois et deux saisons.

Mardi encore, le manager auvergnat Jono Gibbes espérait pourtant toujours conserver Vili et Falatea. "Il est normal que des joueurs comme ça soient ciblés, disait-il en marge d’une conférence de presse avant la deuxième journée de Champions Cup. Mais je ne confirme pas encore leur départ. Nous leur avons fait également une proposition. Nous sommes encore en discussion avec eux. Nous restons optimistes." La donne a changé depuis…

Après Parra et avant Lopez

C’est une double belle pioche pour le leader du Top 14 qui se renforce avec qui plus est des éléments à fort potentiel suivi avec attention par le staff du XV de France. En revanche, pour Clermont c’est encore une mauvaise nouvelle de plus après le départ de Morgan Parra au Stade Français et prochainement celui de Camille Lopez, en route vers Bayonne. D’autres pourraient d’ailleurs les imiter dans les semaines à venir.