Top 14: direction le Stade Français pour Morgan Parra

INFO RMC SPORT - Le demi de mêlée international, Morgan Parra, devrait rejoindre le Stade Français en fin de saison. Les deux parties auraient trouvé un accord cette semaine.



Morgan Parra ne portera plus les couleurs de Clermont la saison prochaine. RMC Sport vous le révélait lundi. Arrivé voilà douze ans en Auvergne après avoir lancé sa carrière à Bourgoin, l’expérimenté demi de mêlée (33 ans, 71 sélections) a décidé de tenter un autre challenge, ailleurs. Restait à savoir où. Plusieurs clubs se sont manifestés ces dernières semaines.

Son CV a d’abord circulé au Stade Français en quête d’expérience et de leaders. Puis le Stade Toulousain est venu aux renseignements avant que le Toulon de Franck Azéma, son ancien coach en Auvergne, ne s’y intéresse. Trois destinations finalement très différentes.

Selon nos informations, c’est bien à Paris que Morgan Parra devrait poser ses valises l’été prochain. Le finaliste de la Coupe du monde 2011 et le Stade Français se seraient mis d’accord cette semaine. Douzième du Top 14 après 11 journées (avec quatre défaites), le Stade Français réalise ainsi un très joli coup sur le marché des mutations, et ce après avoir fait prolonger le troisième ligne Sekou Macalou pour cinq ans. Contacté ce jeudi, le Directeur Général du Stade Français Thomas Lombard n’a pas répondu à nos sollicitations.

"Je veux découvrir un style et une mentalité différents, expliquait Parra ce mercredi dans les colonnes de L’Equipe au sujet de sa future destination. Et là où j'irai, je veux apporter quelque chose, avoir un rôle, et qu'on m'apporte quelque chose. Je suis en fin de carrière mais j'ai envie d'apporter et de me donner à 100 %. Dans le club où je vais m'engager, je n'irai pas en préretraite, tranquille !" Ni pour faire du tourisme à Paris. Morgan Parra n’en a pas terminé, pour le plus grand bonheur du Stade Français.