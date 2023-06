EN DIRECT - Toulouse-Racing: une affiche de gala pour une place en finale

La compo toulousaine avec 9 internationaux français !

Ramos - A. Retière, Chocobares, Ahki, Lebel - (o) R. Ntamack, (m) Dupont (cap.) - Cros, Roumat, J. Willis - Meafou, Ri. Arnold - Aldegheri, J. Marchand, Baille



Remplaçants : Mauvaka, Neti, Flament, Placines, S. Tolofua, Tauzin, Nanaï-Williams, Faumuina

Pour encadrer Alexandre Roumat en troisième ligne, François Cros et l'Anglais Jack Willis ont été préférés au polyvalent Thibaud Flament, remplaçant. Le banc sera d'ailleurs composé de six avants pour seulement deux trois-quarts : Lucas Tauzin et Tim Nanaï-Williams. Au centre de l'attaque, Santiago Chocobares, qui vient de prolonger jusqu'en 2025 chez les Rouge et Noir, formera la paire avec le Néo-Zélandais Pita Ahki, tandis qu'Arthur Retière et Matthis Lebel occuperont les ailes.