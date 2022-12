EN DIRECT - Racing-Stade Français: Paris fait craquer le Racing deux fois, le break est fait

PARIS MÈNE À LA PAUSE DANS LE DERBY DE LA CAPITALE

C'est la pause à Paris la Défense Arena ! Le Stade Français mène 23 à 10 face au Racing dans le derby francilien ! Plus agressifs et entreprenants, les Parisiens ont passé la ligne par deux fois avec Briatte (en force) et Macalou (interception). Segonds marqué quelques points au-delà des 50 mètres !