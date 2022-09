EN DIRECT - Toulon-Clermont: le RCT veut réagir à Mayol après la débâcle à Toulouse

Bastareaud finalement titulaire !

Mathieu Bastareaud va finalement bien faire son grand retour sur la pelouse de Mayol ce soir face à Clermont. L’ancien international n’était initialement pas sur la feuille de match en raison d’un soucis administratif avec sa licence qui n’avait pas été reçue à temps par le club de Toulon. C’est pourtant lui qui a fendu la foule des supporters toulonnais en descendant du bus et guidé son équipe jusque dans les vestiaires du stade Mayol avant de se préparer au milieu de ses coéquipiers. Le club du RCT a quelques instants plus tard confirmé que Mathieu Bastareaud serait bien titulaire au poste de numéro 8 à la place de Raphaël Lakafia.

Mathieu Bastareaud s’était gravement blessé aux deux genoux (rupture quadricipital des deux genoux) sur cette pelouse de Mayol en novembre 2021 alors qu’il portait le maillot du LOU. En fin de contrat à Lyon, « Basta » avait fait le choix d’effectuer sa réathlétisation avec le club de Toulon, et après trois mois de préparation, les médecins du club ont donné leur feu vert pour qu’il retrouve, à 34 ans, l’équipe toulonnaise. Le RCT, avec lequel entre 2011 et 2019 il a remporté trois coupes d’Europe et un bouclier de Brennus.

JR