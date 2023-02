EN DIRECT - TOP 14: Toulon-Toulouse, suivez notre live de la 18e journée

Et à tous, bienvenue dans ce direct commenté de la 18e journée de Top 14. Neuvième, Toulon reçoit le leader du championnat, Toulouse, à Marseille pour intégrer le très convoité Top 6. Lors de la précédente journée, les Toulousains ont bataillé face au promu Bayonne et ont concédé le bonus défensif aux Basques (21-16) à Ernest-Wallon. De son côté, le RCT est allé s’imposer à Montpellier (18-20) après 11 ans de disette en terre héraultaise. Solide leader, Toulouse possède 7 points d'avance sur son dauphin et 12 sur le dernier barragiste après les résultats de la journée. Le moral est aussi au beau fixe chez leurs homologues rouges et noirs qui restent sur quatre victoires toutes compétitions confondues et sont revenus à 6 points du sixième après la victoire de Bayonne aujourd'hui. Coup d’envoi à 21h05 à l’Orange Vélodrome.