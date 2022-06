Finale Castres-Montpellier: "Il n’y a pas que le rugby champagne", le co-entraîneur du CO répond aux critiques

Alors que Castres va défier Montpellier ce vendredi en finale de Top 14, David Darricarrère, co-entraîneur du club tarnais, a tenu à répondre à ceux qui estiment qu’il s’agit d’un match au rabais.

C’est une finale qui va opposer le premier et le deuxième de la saison régulière de Top 14. Pourtant, sur le papier, ce n’est pas la plus sexy du monde. Ce vendredi, le Castres Olympique et le Montpellier HR vont s’affronter au Stade de France (20h45) pour tenter de remporter le Bouclier de Brennus. Depuis que les deux équipes ont décroché leur billet pour cette finale, de nombreux observateurs estiment qu’il s’agit d’un match au rabais.

"A ceux qui pensent que ça va être une finale au rabais… Une finale, ça reste une finale, a répondu David Darricarrère, co-entraîneur de Castres, ce jeudi en conférence de presse. Du rugby, ça reste du rugby. Il n’y pas qu’un rugby, il n’y a pas que le rugby des grandes envolées, le rugby champagne. Il y a aussi un autre rugby, de culture, de valeurs, de territoire qui est certes différent mais tout aussi passionnant, je vous rassure.”

Saint-André: "Une certaine logique est respectée"

En demi-finale, les deux finalistes ont éliminé Toulouse et l'UBB, pourtant jugés "favoris". De quoi faire penser à Philippe Saint-André, l'entraîneur du MHR, que cette finale est logique. "Castres est l’équipe qui a terminé première après 26 journées et qui a obtenu le plus de victoires. Le premier et le second qui se rencontrent, il y a une certaine logique qui a été respectée.”