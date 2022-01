Lyon: Charlie Ngatai parti pour rester?

Le centre international néo-zélandais Charlie Ngatai pourrait finalement toujours porter les couleurs du LOU la saison prochaine.

Et si le remplaçant de Charlie Ngatai était Charlie Ngatai lui-même? Ces derniers mois, le futur départ du centre international (31 ans, 1 sélection avec les All Blacks en 2015 contre les Samoa) avait été fortement évoqué à Lyon. Le joueur, arrivé en 2018, avait le mal du pays et souhaitait rentrer en Nouvelle-Zélande. Mais la donne a changé.

Selon les informations de RMC Sport, il pourrait finalement rester au LOU la saison prochaine. Des discussions ont effectivement été entamées entre les deux parties ces dernières semaines afin de boucler un nouveau contrat.

Onze matchs depuis le début de la saison

Ngatai, élément important de l’équipe entrainée par Pierre Mignoni, a disputé onze matchs depuis le début de saison, notamment la semaine dernière lors de la victoire contre le Racing.

En revanche, comme indiqué récemment par nos confrères du Midi Olympique, le talonneur Mickaël Ivaldi, au club depuis 2016, fera ses valises pour rejoindre le Stade Français. Le dossier est bouclé.