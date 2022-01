Mont-de-Marsan: Léo Coly rejoindra Montpellier en fin de saison

INFO RMC SPORT - Le jeune et prometteur demi de mêlée de Mont-de-Marsan Léo Coly, courtisé par plusieurs de Top 14 ces derniers semaines, rejoindra Montpellier l’été prochain. Il l’a annoncé à ses dirigeants ce lundi.

Il a désormais tranché. Après de nombreuses semaines de réflexion, Léo Coly a choisi le club dans lequel il souhaitait poursuivre sa carrière dans quelques mois. "Je donnerai une réponse incessamment sous peu et mon avenir se décidera assez vite", disait-il la semaine dernière. C’est désormais chose faite. Le numéro 9 de 20 ans, courtisé par de nombreux grosses écuries du Top 14, quittera bel et bien la Pro D2 et Mont-de-Marsan l’été prochain.

Egalement suivi par Lyon, Toulon et surtout La Rochelle, celui qui a été appelé par le staff du XV de France pour participer aux premiers jours de préparation du Tournoi des VI Nations en Provence, avant de rentrer en club, a finalement opté pour Montpellier. Il annoncé son choix ce lundi à ses dirigeants selon les informations de RMC Sport.

Une priorité de Saint-André

Le duel s’est surtout résumé à un duel entre le Stade Rochelais et le MHR, mais c’est bien le club héraultais qui va rafler la mise. Les dirigeants rochelais se seraient d’ailleurs retirés des négociations récemment notamment pour des questions de salary cap. Léo Coly était l’une des priorités du manager Philippe Saint-André qui compte lui donner du temps dès la saison prochaine, notamment en raison des absences répétées du Sud-Africain Cobus Reinach régulièrement appelé en sélection.

Pour s’attacher les services du demi de mêlée de 22 ans, sous contrat jusqu’en 2025 avec la formation landaise, Montpellier devra s’acquitter d’une grosse indemnité de plusieurs centaines de milliers d’euros. Léo Coly, auteur d’un début de saison impressionnant, est le meilleur réalisateur de Pro D2 mais aussi le meilleur marqueur d’essais (9 en 15 matchs, dont 13 comme titulaire).

En revanche, l’ailier fidjien Wame Naituvi, qui s’illustre également avec Mont-de-Marsan, n’a pas reçu de bon de sortie pour le moment alors que le Racing s’intéresse à lui.