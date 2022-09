Montpellier: l’ailier All Black George Bridge en approche

INFO RMC SPORT - L’ailier international néo-zélandais George Bridge (27 ans, 19 sélections), titulaire contre la France en novembre dernier, serait en passe de rejoindre Montpellier. Un accord aurait été trouvé entre les différentes parties cet été avec une arrivée attendue dans quelques semaines.

Ce serait un renfort de poids pour le MHR. Selon les informations de RMC Sport, le champion de France en titre s’est discrètement rapproché ces dernières semaines de l’ailier international néo-zélandais des Crusaders George Bridge (27 ans, 12 essais en 19 sélections avec les All Blacks, la dernière en novembre dernier lors de la défaite contre les Bleus au Stade de France).

Non retenu par l’encadrement de Ian Foster pour les matchs de cet été, le natif de Gisborne s’est posé des questions à désormais moins d’un an de la Coupe du monde. Les Chiefs s’étaient un temps montrés intéressés pour le recruter, sans succès puisque le joueur privilégiait une destination étrangère. Son CV a circulé dans plusieurs pays, notamment en Angleterre et au Japon, mais un accord aurait depuis été conclu avec le MHR le mois dernier.

Montpellier, nouvelle terre d’accueil des All Blacks?

Montpellier, qui s’est séparé de plusieurs gros contrats depuis quelques mois, a l’avantage de pouvoir s’appuyer sur les bonnes relations entre Mohed Altrad et la fédération néo-zélandaise. Le président du MHR est, rappelons-le, le sponsor des All Blacks via son groupe de BTP. Bridge (1,85 m, 95 kilos) imiterait ainsi son compatriote Karl Tu'inukuafe, le pilier aux 28 sélections, attendu le 1er octobre.

La saison dernière, Bridge a été très régulièrement utilisé chez les Crusaders avec 16 feuilles de match, mais seulement la moitié en tant que titulaire. Lors de la finale de Super Rugby remportée contre les Blues, il avait ainsi dû se contenter d’une place de remplaçant. Depuis ses débuts avec la franchise néo-zélandaise en 2017, il aura marqué 37 essais.