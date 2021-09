Montpellier: Pollard vers un départ en fin de saison

L’ouvreur international sud-africain Handré Pollard, arrivé à Montpellier après la Coupe du monde 2019, ne devrait pas être conservé en fin de saison.

Handré Pollard n’a pas encore lancé sa saison à Montpellier, et pourtant son avenir est déjà évoqué en coulisses. L’ouvreur international sud-africain (27 ans, 54 sélections) est actuellement retenu avec les Boks pour disputer le Rugby Championship. Comme le néo-Toulonnais Chelsin Kolbe et plusieurs autres de ses compatriotes, il ne foulera pas les pelouses du Top 14 avant plusieurs semaines, en octobre voire après les tests de novembre. Pollard reviendra alors au MHR. Mais pour combien de temps?

Arrivé fin 2019 après avoir remporté la Coupe du monde, l’ancien numéro dix des Bulls sera en fin de contrat l’été prochain. Et selon les informations de RMC Sport, il ne devrait pas être conservé par les dirigeants héraultais.

Un départ vers l'Angleterre ou le Japon ?

Joueur très bien payé et souvent absent pour cause de sélection (mais aussi en raison d’une lourde blessure à un genou la saison dernière qui l’a écarté des terrains de nombreux mois), Pollard devrait en effet faire ses valises. Montpellier, désireux d’alléger sa masse salariale, a déjà étudié déjà d’autres pistes en coulisses pour le remplacer. Récemment, les profils du Palois Antoine Hastoy - qui rejoindra La Rochelle - et du Racingman Antoine Gibert avaient été étudiés. En vain.

Quant à l’avenir de Pollard, il devrait s’inscrire à l’étranger. Des clubs anglais et japonais se seraient déjà manifestés.