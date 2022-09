Montpellier: Saint-André confirme une longue absence pour Arthur Vincent, et une probable fin de saison

Touché au genou gauche samedi contre Brive, le centre du MHR et des Bleus Arthur Vincent a peut-être joué, déjà, son dernier match de la saison. En marge de la Nuit du rugby, ce lundi à Paris, son entraîneur Philippe Saint-André a confirmé que les nouvelles "ne sont pas hyper bonnes".

Des sentiments contrastés. Si Montpellier a été mis à l'honneur ce lundi soir lors de la Nuit du rugby à Paris en décrochant le trophée du meilleur joueur du Top 14 avec Zach Mercer, et celui de meilleur staff, le manager héraultais Philippe Saint-André n'avait pas forcément la banane en coulisses. Car le MHR a peut-être perdu pour le reste de la saison un de ses hommes forts, le centre Arthur Vincent (22 ans).

Touché au genou gauche samedi contre Brive, l'international français sera probablement absent de très long mois, si l'on en croit le technicien.

"J’espère qu’il va tout faire pour revenir et pour pouvoir participer à la Coupe du monde 2023"

"Il avait un check-up médical cet après-midi, on va communiquer ce soir ou demain mais les nouvelles ne sont pas hyper bonnes, a confié PSA, attristé par cet événement. D’abord c’est un mec adorable, ensuite c’est un grand joueur, un grand compétiteur. J’ai eu le docteur qui était au bloc avec lui, apparemment les nouvelles ne sont pas si bonnes que ça, mais on va être derrière lui, on va l’accompagner."

Dans son retour vers les terrains, et dans sa course contre-la-montre en vue du prochain Mondial, dans moins d'un an. Car l'enjeu est peut-être là désormais. "C’est un gros travailleur, a poursuivi Saint-André. Il va nous manquer énormément, à nous au MHR mais aussi à l’équipe de France. J’espère qu’il va tout faire pour revenir et pour pouvoir participer à la Coupe du monde 2023."