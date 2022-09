Montpellier: Sam Simmonds recruté pour remplacer Zach Mercer

Le troisième ligne international anglais Sam Simmonds rejoindra Montpellier la saison prochaine où il sera chargé de remplacer Zach Mercer.

Un Anglais en remplacera un autre à Montpellier. Depuis plusieurs semaines, il est acquis que Zach Mercer ne portera plus les couleurs du MHR la saison prochaine. Le numéro 8, grand artisan du titre héraultais la saison dernière, s’est d’ores et déjà engagé sur la durée à Gloucester à partir de 2023. Un départ prévisible puisqu’il n’était pas sélectionnable pour le XV de la Rose en restant jouer en France. Le sélectionneur australien de l’Angleterre Eddie Jones voulait le faire rentrer au pays et l’affaire a rapidement été bouclée ces derniers mois avec en point de mire la Coupe du monde 2023.

Elu meilleur joueur européen et meilleur joueur anglais

Discrètement, Montpellier a avancé sur son remplacement. Grand connaisseur du championnat anglais pour y avoir joué, entrainé mais aussi l’avoir commenté pour RMC Sport avant son départ pour le MHR, le manager Philippe Saint-André y a trouvé la perle rare en la personne de Sam Simmonds. Le troisième ligne de 27 ans est un joueur reconnu de l’autre côté de la Manche. Avec Exeter, il a régulièrement brillé ces dernières saisons, aussi bien collectivement (avec notamment un titre de champion d’Europe, et deux titres de champion) qu’individuellement. Elu meilleur joueur européen en 2020 avant de connaitre la même distinction en Angleterre la saison suivante, Simmonds est un élément précieux dans le jeu d’avant mais aussi capable de marquer énormément d’essais (80 en 116 matchs).



Eddie Jones l’a pourtant peu utilisé en sélection ces dernières années. Régulièrement courtisé par des clubs français, il a finalement décidé de sauter le pas dans quelques mois. C’est finalement Montpellier qui va rafler la mise la saison prochaine comme nous l’ont confirmé plusieurs sources. Pour un très joli coup sur le marché des mutations et possiblement une grosse perte pour l’Angleterre