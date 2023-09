Oyonnax – Toulouse : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

Ce samedi après-midi, le Top 14 fait son retour. Pour la troisième journée, Oyonnax défie Toulouse. Dans cet article, vous allez pouvoir retrouver les détails pour suivre le match.

Cette affiche entre Oyonnax et Toulouse est à suivre ce samedi à partir de 15 heures sur les antennes de CANAL+.

Toulouse souhaite enchainer !

A quelques semaines du début de la Coupe du Monde, Toulouse aimerait bien accrocher le wagon de tête. En ouverture, les joueurs du Stade Toulousain ont subi une lourde défaite sur le score de 26 à 7 face à Bayonne. Lors de la deuxième journée, Toulouse s’est bien ressaisi avec une victoire nette sur le XV de Montpellier (38-13).

En cas de victoire, Toulouse pourrait aborder la quatrième journée avec un bilan positif. Mais la tâche s’annonce difficile. Depuis la reprise du championnat, 13 des 14 équipes ayant évolué à domicile l’ont emporté. La seule exception ? Le Stade Français face à Perpignan lors de la première journée. Une victoire à l’extérieur qui permet d’ailleurs aux Franciliens d’occuper seuls la tête du classement en étant la seule équipe à 2 victoires. Avant cette rencontre, Oyonnax fait aussi partie des 12 équipes avec une victoire pour une défaite.

Comment suivre Oyonnax – Toulouse ?

