Perpignan – Stade Français : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

Suite de la première journée de Top 14 ce samedi après-midi. Parmi les 4 matchs de fin de journée, Perpignan accueille le Stade Français. Ensemble on revient sur l’heure et la chaîne de diffusion de la rencontre.

Cette rencontre de la première journée entre Perpignan et le Stade Français est à suivre ce samedi 19 août dès 18 heures 10 sur les antennes de la chaîne CANAL+ et RUGBY +.

Perpignan – Stade Français : Un match à suivre pendant le multiplex Top 14

Quatrième de saison régulière l’an passé derrière Toulouse, La Rochelle et Lyon, le Stade Français a été surpris en quart de finale de la compétition. Si son classement laissait à penser à une place en demi-finale du Top 14, le club francilien a subi en barrage, la loi du voisin, le Racing 92. Défaits 33 à 20 à domicile, le Stade Français a ainsi clôturé sa saison de la pire des manières. De son côté, Perpignan a dû lutter jusqu’au bout pour ne pas descendre en Pro D2. Treizièmes à l’issue de la saison régulière, les joueurs de l’USAP ont dû batailler lors d’un match d’accession au Top 14. Match qu’ils ont finalement remporté sur le score de 33 à 19 face à Grenoble, pensionnaire de seconde division. Cette saison encore, Perpignan aborde l’exercice avec la volonté de se maintenir parmi les 14 meilleurs clubs français.

Comment suivre Perpignan – Stade Français ?

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.