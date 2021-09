Racing 92: accord pour la prolongation du très courtisé Gibert

Le Racing 92 et Antoine Gibert (23 ans) ont trouvé un accord pour prolonger le contrat du demi d'ouverture, lundi. Le joueur était courtisé par de nombreux clubs.

Antoine Gibert (23 ans) va rester au Racing 92. Un accord a été trouvé lundi soir entre les deux parties lundi soir. Courtisé par plusieurs clubs dont Biarritz, Pau, Montpellier et surtout La Rochelle, le jeune ouvreur a finalement choisi de prolonger avec le club francilien. Il s’agit d’un nouveau contrat de deux saisons plus une troisième en option

Fidèle à son club formateur

Gibert (23 ans) a longuement étudié la proposition rochelaise ces dernières semaines mais l’arrivée du Palois Antoine Hastoy (24 ans) a changé la donne. Gibert, qui n’a porté que les couleurs du Racing depuis le début de sa jeune carrière, restera donc en concurrence avec l’Ecossais Finn Russell. Au Racing, on se félicite de cette prolongation qui vient s’ajouter à celles du capitaine Henry Chavancy et du talonneur Camille Chat. Le pilier droit Georges-Henri Colombe (23 ans) fera en revanche ses valises l’été prochain pour rejoindre… La Rochelle.

Le Racing doit gérer le cas d’une vingtaine de joueurs en fin de contrat l’été prochain. Le club travaille aussi sur le recrutement, notamment au poste de pilier droit. Plusieurs pistes sont étudiées dont celle menant à l’international anglais d’Exeter, Harry Williams. Le nom du Montpelliérain Mohamed Haouas circule aussi parfois aucune discussion n’a été entamée comme le confiait Jacky Lorenzetti à RMC Sport il y a deux semaines. "On le connaît, c’est un bon pilier et on ne peut pas rester indifférents dans le cadre de notre situation actuelle. Mais il n’y a pas de discussions aujourd’hui."