Racing 92: Donnacha Ryan sur le départ

Le deuxième ligne irlandais Donnacha Ryan (37 ans) ne devrait plus évoluer au Racing 92 la saison prochaine selon les informations de RMC Sport.

Une page va se tourner pour Donnacha Ryan. Arrivé en 2017 au Racing 92 après avoir porté les couleurs du Munster, le deuxième ligne irlandais devrait faire ses valises l’été prochain. Le joueur de 37 ans ne devrait pas être prolongé par les dirigeants franciliens selon les informations de RMC Sport. L’international aux 47 sélections (la dernière en 2017 contre l’Angleterre) n’entre plus dans les plans du Racing 92.

Zebo également sur le départ ?

Comme l’ailier international Teddy Thomas, également non conservé par les club de Jacky Lorenzetti et qui semble bien parti pour rejoindre le Stade toulousain, Donnacha Ryan vit donc ses derniers mois avec les Ciel et Blanc. L’Irlandais, qui a disputé 13 matchs depuis le début de saison, pourrait malgré tout continuer à jouer. Le club de Vannes, leader de Pro D2, suivrait notamment le dossier.

Un autre Irlandais pourrait lui aussi s’en aller cet été. Il s’agit de l’ailier international Simon Zebo (30 ans, 35 sélections) qui n’a pas pour le moment reçu de proposition de prolongation de la part de ses dirigeants. Zebo pourrait rentrer au pays en fin de saison et retourner au Munster, son ancien club. C’est la tendance des derniers jours.