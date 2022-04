Racing 92-Stade Français en direct: le Racing prend le large, objectif bonus offensif maintenant

L'ESSAI DE LAURET ! (RAC 32-13 SF)

Le Racing se détache encore un peu plus ! Thomas est pris devant l'en-but après un beau rush et Arrate organise parfaitement le contre-ruck ! Il se fait bouger et remet le ballon en jeu que récupère Lauret et il aplatit ! Le Garrec enquille, 32 à 13 !