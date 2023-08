Racing 92 – UBB : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match ?

Ce week-end marque le retour du Top 14. Pour la deuxième affiche de la première journée, l’UBB s’en va défier le Racing 92. Zoom sur l’heure et la chaîne de diffusion de la rencontre.

Pour les amateurs de rugby qui souhaitent suivre cette rencontre en direct entre le Racing 92 et l’UBB, rendez-vous est déjà pris ce samedi après-midi dès 14 heures sur les antennes de CANAL+.

Offre Canal+ Profitez de l'offre ! Pour voir le match Racing 92 - UBB : profitez de l'offre Canal+ ! J'en profite

Pour rappel, CANAL+ reste le diffuseur exclusif de la compétition pour cette nouvelle saison qui démarre.

Racing 92 – UBB :Duel entre les deux demi-finalistes malheureux de l’année dernière

Ce duel entre le Racing 92 et l’UBB, c’est avant tout un duel au sommet entre deux outsiders majeurs du championnat. Mais c’est aussi un affrontement direct entre les deux demi-finalistes malheureux de la saison dernière. Dans son duel face à La Rochelle, les joueurs de l’UBB avaient connu la défaite sur le score de 24 à 13. La veille, c’est les joueurs de Toulouse qui ont fait sauter le verrou du Racing 92 en s’imposant largement sur le score de 41 à 14. Conformément à la hiérarchie de fin de saison dernière, les deux équipes sont les deux principaux outsiders à La Rochelle et Toulouse pour décrocher le Brennus en fin de saison. Dans cette affiche, le Racing 92 partira avec la faveur des pronostics. Un élément que l’on pourrait justifier par le fait de jouer cette première rencontre à domicile dans un stade de Paris La Défense Arena acquis à la cause des ciels et blanc.

Comment suivre Racing 92 – UBB ?

La rencontre entre les joueurs du Racing 92 et ceux de l’UBB est à suivre sur les antennes de CANAL+. Pour accéder à ce match, plusieurs offres CANAL+ sont disponibles. A commencer par l’offre CANAL+ Sport, proposée à 25,99 euros par mois et 24 mois d’engagement. En optant pour cet abonnement disponible à prix préférentiel, le souscripteur pourra aussi suivre l’ensemble des chaînes de CANAL+. Idéal pour suivre du sport, se cultiver devant des documentaires ou encore accéder aux meilleurs films du box-office. Cette offre inclut aussi d’autres chaînes d’autres groupes comme les 10 canaux de beIN SPORTS ou encore les chaînes du groupe Eurosport.

Cliquez ici pour profiter de l’offre

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.