Racing: Gaël Fickou absent environ quatre à cinq semaines

Le centre international du Racing 92, Gaël Fickou, blessé lors du match amical contre Brive, sera indisponible quatre à cinq semaines.



C’est un gros coup dur d’entrée pour le Racing 92. Lors du match amical perdu contre Brive (20-15) la semaine dernière, le club francilien a enregistré la blessure de Gaël Fickou. Le centre international (28 ans, 71 sélections) avait dû quitter prématurément la pelouse en fin de première mi-temps.

Chez les Ciel et Blanc, on redoutait même une longue indisponibilité. Finalement, le capitaine du Racing 92, qui se plaint d’une entorse du genou, sera indisponible quatre à cinq semaines. Fickou, qui est donc d’ores et déjà forfait pour la réception de Castres samedi après-midi (15h à Paris La Défense Arena) en ouverture de la saison de Top 14, devrait faire son retour sur les terrains début octobre.

Le coach Laurent Travers et son staff devront aussi faire sans lui contre Bayonne, Lyon, Toulouse, et a priori La Rochelle. Tout dépendra de l’évolution de sa blessure. L'international français (71 sélections) est arrivé du Stade Français il y a un an.