Racing: Lancaster dans la liste pour succéder à Travers

Le technicien anglais Stuart Lancaster figurerait en bonne place dans la short list pour succéder à Laurent Travers à la tête de l’encadrement du Racing 92.

Au Racing, on pense déjà à l’avenir et à la réorganisation du club. Ce n’est plus un secret depuis un moment, Laurent Travers prendra à terme de la hauteur au sein du club francilien. Reste simplement à savoir quand exactement. "C’est toujours d’actualité, il est amené à devenir président à terme du Racing 92, avait confirmé l’homme fort des Ciel et Blanc Jacky Lorenzetti dans le Super Moscato Show au mois de mai. Il n’y a pas d’urgence, il adore le terrain, il a peut-être encore quelques comptes à régler. Dans un délai assez proche, on va commencer à penser à un successeur pour Laurent."

Depuis, les rumeurs vont bon train, à commencer par celles menant à Eddie Jones. Le sélectionneur australien du XV de la Rose était même le favori, selon la presse britannique, voilà quelques semaines. Une hypothèse que l’on a nous a fortement démentie à plusieurs reprises aussi bien en interne qu’en externe. A moins d’un retournement de situation, il ne sera pas l’heureux élu. L’ancien homme fort du Japon, âgé de 62 ans, n’entre pas aujourd’hui dans les plans du Racing et ne figure pas dans la short list des successeurs potentiels. Le nom du Sud-Africain Rassie Erasmus avait également circulé mais l’homme qui a conduit les Boks au titre mondial en 2019 devrait bel et bien rester au pays pour des raisons personnelles et sportives.

Plusieurs techniciens étrangers libres en 2023

En revanche, d’autres solutions existent. Parmi elles, figure Stuart Lancaster, selon les informations de RMC Sport. L’ancien troisième ligne, également ancien homme fort du XV de la Rose de 2011 à 2015, est âgé de dix ans de moins que Jones. L’actuel entraineur adjoint du Leinster, où il est en place depuis 2016, présente par ailleurs l’avantage d’être en fin de contrat en 2023. Son profil plait aux dirigeants du Racing intéressés par des entraineurs étrangers mais rien n’est fait. Evidemment, d’autres techniciens pourraient se placer dans les semaines ou les mois à venir. Ces derniers mois, le Néo-Zélandais Warren Gatland, qui verrait d’un bon œil une expérience française une fois qu’il aura terminé son aventure aux Chiefs en 2023, a été en contact avec plusieurs clubs du Top 14 alors que l’Ecossais Gregor Townsend, sélectionneur du Chardon, jouit aussi d’une belle cote.

La saison à venir, le manager Laurent Travers sera toujours aux commandes du Racing, éliminé ces dernières semaines en demi-finale de la Champions Cup et en barrage du Top 14. Il sera épaulé par Rory Teague, en charge des lignes arrières et de l’attaque. L’Anglais, qui s’est engagé pour une année et une seconde en option, succédera à Mike Prendergast, parti au Munster. Philippe Doussy conserve les skills alors que Didier Casadei et Dimitri Szarzewski auront toujours la main sur les avants. Enfin, Yannick Nyanga entrainera les Espoirs du club. Thibault Giroud, directeur de la performance du XV de France, arrivera, lui, en 2023 après la Coupe du monde.