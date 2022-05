Racing 92: "C'est toujours d'actualité", Lorenzetti passera bien le relais à Travers à la présidence du club

Invité d’un Super Moscato Show spécial et délocalisé au Plessis-Robinson, au centre d’entraînement du Racing 92, Jacky Lorenzetti est revenu sur sa succession à la présidence du club qui sera assurée par l’actuel entraîneur, Laurent Travers.

Entraîneur du Racing 92 depuis 2013, Laurent Travers sera le successeur de Jacky Lorenzetti à la présidence du club. "C’est toujours d’actualité, il est amené à devenir président à terme du Racing 92", a confirmé ce lundi Jacky Lorenzetti dans un Super Moscato Show délocalisé au Plessis-Robinson, sur RMC.

Il y a quelques mois, le président du club parisien avait déjà laissé entendre que l’actuel entraîneur prendrait dans le futur sa succession. "Il n’y a pas d’urgence, il adore le terrain, il a peut-être encore quelques comptes à régler", a-t-il précisé au sujet de Travers.

"On ne va pas lâcher le Brennus"

"Dans un délai assez proche, on va commencer à penser à un successeur pour Laurent", a conclu Lorenzetti. Travers, 53 ans, pourra alors débuter dans le costume du président.

Sur RMC, Jacky Lorenzetti a aussi évoqué les ambitions du Racing 92 pour la fin de saison. Le club est encore engagé en quarts de finale de Champions Cup et occupe la 4e place du Top 14. "Au Racing on a la chance d’avoir des moyens qui nous permettent d’avoir des ressources importantes donc on se doit de jouer sur les deux tableaux, a prévenu le président. On ne va pas lâcher le Brennus." Champion de France en 2016, les Parisiens attendent encore un titre européen.