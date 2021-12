Racing: Machenaud officialise son départ à Bayonne pour la saison prochaine

Après dix ans au Racing 92, Maxime Machenaud va changer d'air au terme de la saison. Le demi de mêlée de 32 ans rejoint Bayonne, pour une durée de trois ans.

"L'option bayonnaise était la meilleure", estime-t-il. Comme annoncé par RMC Sport en octobre, Maxime Machenaud quittera le Racing 92 au terme de la saison en cours et rejoindra l'Aviron Bayonnais. Le demi de mêlée de 32 ans a annoncé vendredi avoir signé un contrat de trois saisons avec l'actuel 3e de Pro D2, après avoir passé dix ans dans les Hauts-de-Seine.

Conquis par le "challenge" et les "ambitions"

"Mon choix était assez simple", a réagi Maxime Machenaud, dans une interview accordée au journal du club. "J'avais la possibilité de poursuivre en Top 14, soit en restant au Racing 92, soit en rejoignant l'un des deux clubs qui m'ont sollicité. Mais le challenge que proposait Bayonne, les ambitions affichées, ont fait pencher la balance. L'appétit et la ferveur de ce club historique collaient à mes attentes", a expliqué l'international aux 38 sélections avec le XV de France.

"On imagine bien toute la plus-value que ce joueur va apporter à notre effectif", s'est réjoui le président Philippe Tayeb.

Au Racing depuis 2012, après avoir joué pour Bordeaux-Bègles et Agen, Maxime Machenaud a été sacré champion de France en 2016. Il a aussi pris part aux trois finales de Champions Cup perdues par les Ciel et Blanc, en 2016, 2018 et 2020.