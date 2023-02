Rugby: le nom du dessin animé "Albator" a été inspiré par un ancien pilier de Nice et Toulon

Décédé à 85 ans, le Japonais Leiji Matsumoto était le créateur du célèbre dessin animé connu en France sous le nom d’Albator, le corsaire de l’espace. A l’origine, le manga s’appelle Captain Harlock. Mais le chanteur Eric Charden, qui a composé son générique français, l’a rebaptisé Albator en hommage à Jean-Claude Ballatore, un ex-rugbyman de Nice et Toulon.

Ses mèches brunes, sa cape sombre et la tête de mort imprimée sur son torse ont marqué les esprits. Lors de sa diffusion en France au début des années 1980, "Albator, le corsaire de l’espace" a captivé toute une génération. A l’origine, ce dessin animé japonais s’appelle "Captain Harlock". Son créateur, Leiji Matsumoto, est récemment décédé à l’âge de 85 ans. L’occasion de rappeler pourquoi Harlock est devenu Albator dans l’Hexagone.

C’est le chanteur Eric Charden qui est à l’origine de ce changement. Après avoir connu le succès en formant Stone et Charden, un duo iconique avec son épouse Annie Gautrat, le parolier se lance dans les génériques de dessins animés. Celui qui a écrit pour Johnny Hallyday, Sheila ou Claude François se voit confier le générique français de Captain Harlock. Mais le nom ne lui convient pas. Comme il l’explique à l’époque, il le trouve trop proche de celui du Capitaine Haddock de Tintin.

"Harlcok, Ballatore, ablatros…"

Alors qu’Eric Charden compose la mélodie du générique, en compagnie de Guy Matteoni et Didier Barbelivien, un joueur de rugby lui inspire un nouveau nom: Jean-Claude Ballatore. Le pilier évolue au Stade Niçois à l’époque. Fasciné par son charisme et sa manière de sauter dans les airs, le parolier né en Indochine française (et d’origine tibétaine par sa mère) le compare à un albatros.

Harlcok, Ballatore, albatros… Albator! Après avoir convaincu les dirigeants japonais que ce nom sonne mieux aux oreilles des Français qu’Harlock, il écrit la chanson mythique du dessin animé (également appelé Albator 78). "Albator, Albator, du fond de la nuit d’or. Albator, Albator, de babord à tribord…"

Son fils rappelle cette anecdote

Son fils aîné, Baptiste Charden, a rappelé cette anecdote lundi sur les réseaux, après l’annonce du décès de Leiji Matsumoto. En revevant au moment où son père écrit ce fameux générique durant un été. "Il fredonne ‘Captain Herlock’ sur l’air du refrain, mais ça ne lui convient pas. Il trouve la diction des mots trop hachée. A cette époque, mon père est l’ami d’un dirigeant du Stade Niçois, où évolue un joueur de renom: Jean-Claude Ballatore. Mon père a eu l’occasion de le rencontrer et a été impressionné par son physique et sa puissance. Ballatore, Albator, dans la tête d’auteur de mon père, c’est bon! Il essaye sur la musique et c’est vendu."

"Il est très probable que Jean-Claude Ballatore (également passé par le Rugby Club Toulonnais, ndlr) lui-même ne sache pas encore aujourd'hui qu'il est l'inspiration principale au nom du fameux corsaire de l'espace", a conclu le fils Charden.