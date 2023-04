Stade Toulousain: six à huit semaines d'absence pour Melvyn Jaminet

L’arrière international Melvyn Jaminet devrait être absent des terrains durant six à huit semaines. Blessé à la cheville droite samedi dernier lors du match face au Stade Français, il a passé des examens ce lundi. Avec l’espoir que sa saison ne soit pas terminée.

La saison est décidément difficile pour Melvyn Jaminet. Blessé à l’automne à la cheville gauche lors d’un déplacement à Brive, il avait loupé la tournée du XV de France et laissé le champ libre à son coéquipier de club Thomas Ramos pour s’installer à l’arrière chez les Bleus. Le titulaire au poste du Grand Chelem 2022 avait dû ensuite se contenter de sept petites minutes de jeu (en Angleterre) sur l’ensemble du Tournoi des VI Nations, avec des allers-retours entre Marcoussis et Toulouse à gérer.

Touché au poignet lors du premier match post-Tournoi à Castres, il n'était même pas sur la feuille lors du 8e de finale de Champions Cup face aux Bulls et pour le quart contre les Sharks. Alors, à une semaine d’affronter le Leinster en demi-finale, sa blessure récoltée à la cheville à Jean-Bouin et les ralentis TV qui allaient avec, sur un plaquage de Dakuwaqa, ont véritablement inquiété. Sorti sur civière, on l’avait vu se déplacer avec des béquilles après la rencontre.

L'espoir que sa saison ne soit pas terminée

De retour à Toulouse, il devait passer des examens ce lundi. Cela a été réalisé en matinée, Jaminet a passé une IRM. Les premiers échos se sont voulus moins alarmistes que samedi. Si dans l’entourage du club on ne commente pas pour le moment le diagnostic, on parle de premiers examens "rassurants". Son absence devrait osciller entre six et huit semaines. C’est certes un coup dur pour le Stade Toulousain, qui a déjà enregistré la sérieuse blessure à une omoplate d’Ange Capuozzo, une rechute après avoir été touché pendant le Tournoi des VI Nations avec l’Italie face à l’Irlande, et dont la saison est déjà terminée. Mais on craignait le pire pour l’ancien Perpignanais.

Melvyn Jaminet (23 ans, 13 sélections) va devoir prendre son mal en patience et se dire qu’il reste en course pour participer à la prochaine Coupe du monde en France. Avec l’espoir que sa saison ne soit pas terminée. Il peut encore rêver de phases finales de Top 14 avec son club, même si le timing est serré. De son côté, le sélectionneur Fabien Galthié annoncera la liste des 42 joueurs qui vont préparer la Coupe du monde le mercredi 21 juin. Deux mois plus tard, le lundi 21 août, cette liste sera réduite à 33 éléments. Au-delà de ses talents de joueur, Jaminet a pour lui son rôle de buteur (160 points en bleu) et le fait d’avoir été régulièrement appelé depuis sa première sélection, le 7 juillet 2021, en Australie.