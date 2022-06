Top 14: attendu à Montpellier pour fêter le titre, Capelli s’est trompé de train et est parti à... Lyon

Champion de France vendredi soir en s’imposant contre Castres au Stade de France, le MHR a fait le trajet jusqu’à Montpellier pour célébrer dans sa ville ce soir. Les festivités ont débuté place de la Comédie... sans Mickaël Capelli, comme l'ont raconté les Montpelliérains sur RMC.

Le MHR savoure le tout premier titre de champion de France de son histoire. Place de la Comédie, les festivités ont démarré ce samedi soir, après déjà une nuit de fête vendredi, après la victoire contre Castres en finale du Top 14. "Je suis mort mais j’en ai rien à bran***", s'est marré Benoît Paillaugue, qui n’a pas beaucoup dormi, au micro de RMC.

Guilhem Guirado, lui, profite tout particulièrement de ce moment où les Montpelliérains présentent le boucler de Brennus à leurs supporters. "Je n’ai pas eu la chance de le présenter au Castillet (lors de son premier titre, avec Perpignan) parce qu’on était parti en tournée tout de suite, raconte-t-il. Comme une souffrance, on a traîné ça toute notre carrière. Alors ce soir je ne vais pas galvauder la fête et on va célébrer avec les Montpelliérains qui sont venus en nombre."

"Il y avait deux trains. 59 mecs sont montés à gauche et le 60e est monté à droite"

A Montpellier, en début de soirée, il manquait toutefois un membre de l’équipe : le deuxième-ligne Mickaël Capelli. "Il a pris le train mais il a pris le mauvais train, souriait le coach Philippe Saint-André, toujours au micro de RMC. Pourtant on était tous ensemble, mais là il est à Lyon…"

"Il y avait deux trains. 59 mecs sont montés à gauche et le 60e est monté à droite, complète Jean-Baptiste Elissalde, co-entraîneur du MHR. Il est à Lyon, il va arriver là." L’ancien Toulousain, qui a connu de nombreux titres comme joueur ou entraîneur, sait comment les fêter mais assure que "pour certains, c’est le premier, et ils sont partis un peu trop vite". La nuit promet de livrer encore quelques surprises.