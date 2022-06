Top 14: "Je le pressentais", Guirado raconte les heures avant le titre pour son dernier match

Pour son dernier match avant la retraite, Guilhem Guirado a remporté le deuxième Bouclier de Brennus de sa carrière, grâce à la solide victoire de Montpellier face à Castres. L'apothéose pour le talonneur, malgré sa sortie sur protocole commotion. Et la confirmation d'un pressentiment.

Une sortie par la grande porte. Treize ans après son premier Bouclier de Brennus avec l'USAP, Guilhem Guirado a remporté une nouvelle fois le championnat de France ce vendredi après une belle victoire contre Castres (29-10). Malgré un match tronqué par un protocole commotion, le talonneur du MHR ne retient que le positif.

"Il y a de la fierté. S'arrêter avec un titre, c'est énorme. Je le pressentais mais je ne voulais pas m'emballer. Je n'ai pas très bien dormi. Je savais qu'on allait faire une grosse finale. On a montré à certains détracteurs qu'on savait jouer au ballon. Après tant d'années dans le rugby, c'est une fin en apothéose. J'ai savouré sur les 20-30 premières minutes", a-t-il souligné après le match.

Le bel hommage d'Emmanuel Macron

Dans l'obligation de sortir à la mi-temps après une commotion, l'ancien capitaine des Bleus semble légèrement amer sur le comportement du staff médical. "Ça s'est mal passé avec le docteur du match. Je ne lui en tiens pas rigueur mais il n'a pas pris en compte l'enjeu. Lors du test des 10 mots, je n'ai pas répondu aux 10 mots. Avec la pression, j'ai galvaudé le test. Heureusement qu'on est champion. Les mots du président m'ont énormément touché. C'est le mieux placé pour en parler, ça m'a donné plus de force et de détermination. On s'est aperçus qu'on pouvait jouer des matchs de phase finale et des gros matchs", a savouré le Montpelliérain.

Avant la rencontre, le joueur aux 74 sélections avait eu le droit à un hommage d'Emmanuel Macron, alors que le Président venait saluer un à un les protagonistes de la finale. "Je voulais vous féliciter pour cette carrière, lui a lancé Emmanuel Macron sur la pelouse. J'imagine qu'il y a beaucoup d'émotion ce soir. Vous avez mené de beaux combats. Dans les années difficiles du XV de France, vous étiez là, vous en avez porté plus d'un et je voulais vous remercier tout particulièrement pour ça."