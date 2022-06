Top 14: "J'ai dormi 50 minutes", Saint-André épuisé mais heureux au lendemain du sacre de Montpellier

Présent sur l’antenne de RMC dans les Grandes Gueules du Sport ce samedi, Philippe Saint-André a partagé sa joie de ramener le Bouclier de Brennus à Montpellier pour la première fois de son histoire. PSA est également revenu sur la période de sept ans durant laquelle il n’a pas entraîné. C’est également une grande première sur le plan personnel puisqu'il n’avait jamais été champion de France aussi bien comme entraîneur que joueur.

Il est toujours sur son petit nuage. Philippe Saint-André a décroché le premier Bouclier de Brennus de l’histoire de Montpellier en venant aisément à bout de Castres (29-10) ce vendredi au Stade de France. C’est également une grande première sur le plan personnel puisque Saint-André n’avait jamais été champion de France aussi bien en tant qu’entraîneur que joueur.

Après la remise du Bouclier aux joueurs du MHR, la nuit à été longue pour les Héraultais. Philippe Saint-André ne fait pas exception: "J'ai dormi 50 minutes mais ce n'est que le début parce qu'il y a 15.000 personnes qui nous attendent à Montpellier, a-t-il commenté ce samedi dans les Grandes Gueules du Sport. Il y a une fête énorme qui nous attend parce qu'on ramène le Bouclier dans cette ville sportive."

Un beau retour aux affaires pour celui qui n’avait plus entraîné depuis 2015 et la fin de l’aventure avec le XV de France. "Quand j'étais en difficulté, j'ai jamais été aussi mauvais que les gens pouvaient le dire et là je ne vais pas être aussi bon qu'on va pouvoir le dire, rappelle Saint-André sur l’antenne de RMC. Ça me titillait de retrouver le terrain, de retrouver une aventure. Je reviens et en 18 mois je gagne deux titres. J'ai fait les choses à l'envers parce que je remporte le titre de champion d'Angleterre avant le Bouclier."

L’entraîneur de 55 ans est également revenu sur l’expérience compliquée avec le XV de France: "J'avais envie de démissionner mais je ne l'ai pas fait parce que ce n'était pas dans ma nature de quitter le bateau. Au bout de deux ans, je savais que ça allait être compliqué, je me suis accroché. À la Coupe du monde, ça a été une débâcle énorme."

Si cette finale entre Montpellier et Castres était inattendue et que peu de personnes croyaient en les chances montpelliéraines, Philippe Saint-André n’a pas été surpris de voir ses joueurs mener 23 à 3 à la mi-temps. "On n'a rien fait de la semaine, on a fait cryothérapie, marcher, on s'est entraînés 20 minutes au Stade de France mais à l'entraînement j'avais des gars avec du gaz, on était précis sur ce qu'on voulait faire. Et puis il y avait une telle envie d'avoir ce titre. Dès qu'il y a des vidéos, du terrain, il y avait une concentration, une motivation incroyable et les mecs étaient prêts."

Mais le chemin menant au Stade France n’a pas été un long fleuve tranquille comme en témoigne PSA: "C’est l’aboutissement d’une aventure humaine. Quand j’ai repris il y a 18 mois, on n'était pas bien. Il fallait une aventure humaine, que les mecs adhèrent à un projet, des règles et en 18 mois on a deux titres et ce titre de champion de France à ce club qui est jeune, Montpellier c’est le plus jeune club de Top 14. C’est exceptionnel.” Saint-André rappelle également qu'il y a "eu des problèmes de vestiaires" au cours de l'aventure "mais qu'ils (les joueurs) ont été forts."

A 55 ans, Philippe Saint-André décroche donc son deuxième titre avec les Héraultais après le Challenge européen en 2021. En 2006, “PSA” était devenu champion d’Angleterre avec les Sharks de Sale. Le récent champion de France en a profité pour glisser qu’il ne comptait pas poursuivre l’aventure avec Montpellier au-delà de son contrat s’achevant en 2025, laissant entendre une possible retraite.