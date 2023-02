Top 14: Castres écarte Broncan, Davidson le remplace

Le club du Castres Olympiques a officialisé ce lundi l'éviction de Pierre-Henry Broncan. Jérémy Davidson lui succède à la tête de l'équipe de Top 14.

La défaite contre La Rochelle aura donc été celle de trop. Battu à domicile ce week-end lors de la 18e journée de Top 14 (17-32), Castres a encore perdu du terrain dans la course aux phases finales. Deux jours après ce revers, le président Pierre-Yves Revol a officialisé le départ de Pierre-Henry Broncan. L'entraîneur du CO est démis de ses fonctions. L'Irlandais Jérémy Davidson le remplace à la tête de l'actuel onzième du championnat.

"Pierre-Henry Broncan a fait un parcours remarquable avec notre club. Arrivé au début de la saison 2020-2021 en tant qu’entraineur des avants, il a ensuite été manager la deuxième partie de la saison ainsi que la saison dernière, ponctuée par une finale du Top 14, a indiqué Pierre-Yves Revol via un communiqué publié sur le site du club tarnais. Il est resté invaincu au Stade Pierre Fabre jusqu’à samedi dernier contre La Rochelle. Les difficultés éprouvées par le club cette saison ne peuvent occulter ce bilan très positif et toutes les qualités de Pierre-Henry qui vit le rugby avec passion et dont j’ai apprécié l’éthique, la droiture et l’engagement total."

Castres mal en point en Top 14

Dans la foulée de cette première défaite concédée à domicile par Pierre-Henry Broncan et son équipe, Castres va donc devoir mettre fin à une triste série. Avec seulement deux victoires lors des quinze dernières rencontres toutes compétitions confondues, le CO a déjà été éliminé piteusement de la Champions Cup avec aucune victoire en quatre rencontres.

Pire, les partenaires de Santiago Arata et Filipo Nakosi accusent déjà 13 points de retard sur Bayonne (32 contre 45 pts), sixième provisoire et dernier qualifié pour la phase finale du Top 14. Finaliste malheureux la saison passée contre Montpellier, Castres se bat désormais pour assurer sa survie dans l'élite. Avec seulement deux longueurs d'avance sur Perpignan (treizième et barragiste) et six sur la lanterne rouge Brive, le CO se retrouve en grand danger. Charge à Jérémy Davidson d'assurer le maintien des Tarnais.