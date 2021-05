Top 14: Doumayrou retourne à Montpellier

Le centre de la Rochelle revient dans son club formateur.

Le centre de La Rochelle Geoffrey Doumayrou s'est engagé avec Montpellier, son club formateur, jusqu'en juin 2024, a annoncé la formation de Top 14.

Après le Stade français (2012-2017) et La Rochelle (2017-2021), Doumayrou (13 sélections en équipe de France entre 2017 et 2019) va donc retrouver le MHR, où il a débuté en 2008.

"On est très heureux et très content que Geoffrey revienne au MHR. C'est un grand compétiteur et un joueur d'expérience qui va nous apporter beaucoup tant sur ses qualités intrinsèques que dans la transmission à nos jeunes Cistes", s'est félicité le manager Philippe Saint-André.

"Je suis très heureux de revenir dans le club qui m'a formé, la ville où j'ai foulé pour la première fois les pelouses du Top 14. Je reviens presque dix ans plus tard avec l'envie de relever ce nouveau challenge", a confié le joueur de 31 ans sur le site de son nouveau club.

Doumayrou a remporté le championnat de France 2015 et le Challenge européens 2017 avec le Stade français.

Sous les couleurs du Stade rochelais, il a atteint la finale du Challenge en 2019 puis de la Coupe d'Europe cette année, perdue face à Toulouse (22-17).

Montpellier, qui vient de remporter le Challenge européen et s'est qualifié pour la prochaine Champions Cup, disputera samedi face à Bayonne un match déterminant pour son maintien en Top 14, plutôt bien engagé.