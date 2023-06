Top 14: "L’avis d’Ugo Mola sur le Stade Rochelais, ce n’est pas intéressant", lâche O'Gara

Avant les demi-finales du Top 14, le manager rochelais Ronan O'Gara, très remonté, a affirmé ne pas prêter attention aux propos de son homologue toulousain Ugo Mola.

"On a été l’épouvantail pendant quelque temps, aujourd’hui c’est La Rochelle." Cette petite phrase d’Ugo Mola, le manager du Stade Toulousain, avant la demi-finale de vendredi soir (21h05) face au Racing 92, n’a pas beaucoup plu à Ronan O'Gara. Le manager irlandais des Maritimes lui a répondu à sa façon ce vendredi en conférence de presse. Et il était très remonté.

"On a très faim, on a hâte"

"Ce n’est pas intéressant. L’avis d’Ugo Mola sur le Stade Rochelais, ce n’était pas intéressant dans le passé, ce n’est pas intéressant dans le présent et ce n’est pas intéressant dans l’avenir. On joue contre Bordeaux demain, il y a tellement de choses à discuter, ce n’est pas possible de nommer Ugo Mola dans les discussions. Merci", a-t-il lancé. Un peu plus tôt, celui qui a mené Stade Rochelais à deux titres de champion d'Europe et qui veut maintenant conquérir le Bouclier de Brennus s’était confié sur la demi-finale de Top 14 à venir, samedi, contre l'UBB à Saint-Sébastien (17h).

"Peut-être qu’on est favoris. Ce qui compte, ce sont les 80 minutes demain. Tous les signaux sont bons. On a très faim, on a hâte. On veut montrer notre vrai niveau parce qu'à Dublin (en finale de la Champions Cup remportée contre le Leinster), ce n'était pas notre vrai niveau. Tout roule en ce moment, lors des séances d'entraînement, sur le terrain. On connaît un momentum. On veut montrer notre niveau demain, c’est notre but", a développé O’Gara. Avec donc une volonté claire : voir sa formation passer encore un cap.

"On est loin de notre niveau, rugbystiquement, a-t-il reconnu. On a montré nos valeurs à Dublin : envie, volonté, état d’esprit, refus de craquer. Mais demain je veux que mon équipe montre ce qu'elle est capable de faire avec et sans le ballon. Ce n’est pas intéressant de commencer à 17-0 après 12 minutes. Moi je ne suis qu'une petite pièce de ce club, ce qui m'importe c'est le comportement des joueurs. Chaque jour est important, tu ne peux pas avoir de journée off. Si on est solides, honnêtes, on peut progresser ensemble. Le timing est parfait. C'est maintenant. On est à la croisée des chemins, c’est ce que j’ai dit aux joueurs. Ce qui est important pour moi et le club c'est que l'on attaque demain soir, qu’on prenne l’initiative."