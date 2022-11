Top 14: l'entraîneur de La Rochelle, Ronan O'Gara, suspendu 10 semaines

L'entraîneur irlandais de La Rochelle, Ronan O'Gara, a été suspendu dix semaines par la commission de discipline de la Ligue nationale de rugby pour "atteinte à l'intérêt supérieur du rugby", a annoncé mercredi la LNR dans un communiqué.

La commission avait été co-saisie, fait rare, par la Fédération française de rugby (FFR) et par la LNR pour des propos relatifs notamment à l'arbitrage et à l'organisation du championnat, tenus par l'ancien ouvreur du XV d'Irlande, Ronan O'Gara, auprès du patron des arbitres français Franck Maciello.

Egalement sanctionné d'une amende de 20.000 euros, dont 5.000 avec sursis, O'Gara dispose d'un délai de sept jours pour faire appel. Le manager rochelais avait déjà été sanctionné à trois reprises depuis novembre 2021 pour son attitude envers des arbitres, à commencer par une suspension de deux semaines pour avoir "manqué de respect envers l'autorité d'un officiel" lors d'un match du Stade rochelais contre Toulon.

Suspendu jusqu’au 30 janvier

L'ancien joueur international avait encore été suspendu deux semaines en avril 2022 pour "indiscipline" et "contestation des décisions des officiels" face au Racing 92. Sa dernière suspension en date, la plus lourde (six semaines), ne remontait qu'au 21 septembre, pour "manque de respect" et "action contre un officiel" face à Lyon lors de la 2e journée du Top 14.

L'Irlandais, qui a conduit La Rochelle jusqu'au titre européen au printemps, n'avait été requalifié que le 31 octobre. Avec sa nouvelle suspension de dix semaines, il ne retrouvera pas les bords des terrains avant le 30 janvier.