Top 14: l'UBB officialise le départ d'Urios

Comme évoqué ces dernières heures par RMC Sport, l'Union Bordeaux-Bègles a officialisé ce mercredi le départ de Christophe Urios. Frédéric Charrier et Julien Laïrle restent au club.

Le couperet est officiellement tombé ce mercredi matin: Christophe Urios n'est plus le manager de l'UBB, commé annoncé par RMC Sport mardi. Le club bordelo-béglais a officialisé le départ de son emblématique entraîneur, sur "rupture d'un commun accord du contrat" du technicien.

"Son travail a permis au club d’écrire une belle page de son histoire"

"L’Union Bordeaux Bègles confirme la rupture d’un commun accord du contrat de son manager Christophe Urios avec effet immédiat, écrit Bordeaux-Bègles dans un communiqué. Nous tenons à remercier Christophe pour avoir contribué à faire progresser l’UBB durant ces trois dernières saisons. Son travail a permis au club d’écrire une belle page de son histoire. Frédéric Charrier et Julien Laïrle poursuivent leur mission au sein du staff sportif."

Christophe Urios avait rempilé il y a un an et était sous contrat jusqu'en 2025. Mais la fin de saison dernière a été marquée par des tensions entre lui et certains cadres - notamment Matthieu Jalibert. Et le début de saison en championnat n'a guère convaincu, avec une modeste 11e place au classement.